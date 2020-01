La première demi-finale qui a opposé mardi matin les deux géants nord-américains devant plus de 8000 spectateurs a atteint des sommets d’intensité, de technique et de virtuosité pour des joueurs de 16 ans et moins. Un peu plus tard dans la journée, les Russes n’ont fait qu’une bouchée de la Finlande (10-1), une formation qui, pour sa part, venait de battre l’équipe de Suisse 2-1 lundi soir. États-Unis, Russie et Canada, soit trois équipes qui regorgent de futures pépites du hockey mondial et qui sont largement sorties du lot durant ce tournoi olympique.

Des sommets que les internationaux suisses du même âge ont été loin d’atteindre durant cette compétition olympique, la faute avant tout à un déficit évident en termes de patinage et de technique individuelle. «Le fossé avec les meilleures nations à cet âge est marqué, remarque Jan Alston, directeur sportif du LHC. La Suisse parvient toutefois à combler petit à petit cet écart dans les catégories supérieures, à savoir chez les moins de 18 ans et surtout chez les moins de 20 ans.»

Première expérience de cette envergure

Pour les Suisses, il s’agissait aussi à Lausanne de leur première confrontation avec les nations de pointe au niveau international dans un grand tournoi. «Il s’agit de la première étape au sein des équipes nationales juniors, la catégorie M16 étant la première réunissant les meilleurs joueurs nationaux, avait rappelé le coach assistant de l’équipe de Suisse, le Genevois François Bernheim, en marge du tournoi. Les 17 meilleurs Suisses à l’heure actuelle, ceux que nous considérons comme les plus performants à cet âge, ont été retenus. Mais il est difficile de se projeter à cet âge car leur développement va encore évoluer et beaucoup de choses peuvent changer. Les meilleurs Suisses aujourd’hui ne seront pas forcément les meilleurs demain.»

Reste qu’à cet âge, le fossé qui sépare le talent helvétique des meilleurs joueurs de la planète est conséquent. Parmi les causes les plus souvent avancées, un championnat junior pas suffisamment compétitif et concurrentiel en Suisse ainsi qu'un système de formation qui, même s’il ne cesse de progresser et continue de produire d’excellents joueurs, n’est pas encore au niveau des nations de pointe du hockey mondial.

Cyrill Pasche, Lausanne