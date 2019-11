Plus on papote avec Dave Sutter (27 ans), le défenseur des ZSC Lions qui s’est entendu pour deux ans avec FR Gottéron, plus on mesure son enthousiasme. «Je suis heureux d’avoir choisi FR Gottéron.» Il dit «choisi »car l’offre des Dragons n’était pas la seule qui figurait sur sa table de nuit. En coulisses, il se murmure que Lugano avait également démontré de l’intérêt pour ce roc de 105 kilos. «Pas faux», confirme-t-il.

Mais alors, pourquoi Gottéron? «Parce que j’ai toujours eu de la sympathie pour ce club. Cela s’explique peut-être par le fait que je sois Valaisan. Il y a des affinités naturelles entre les deux coins de pays.» Il ajoute: «Et puis, ainsi, je me rapproche un peu de ma maison, à Monthey.»

Un temps de jeu restreint à Zurich

Si Dave Sutter a accepté le contrat proposé par Christian, c’est aussi, et surtout, dans l’espoir de pouvoir pratiquer son métier à temps plein. A Zurich, depuis le début de la saison, il n’est utilisé que de façon confidentielle par le nouvel entraîneur suédois Rikard Grönborg. «Malgré ma situation, je garde la flamme, insiste-t-il. Je suis d’une nature résolument positive, j’aime les gens: je ne vais donc pas faire la gueule.» D’autant plus que son équipe pointe à la première place du classement (19 matches, 40 points). «Les choix donnent donc raison à l’entraîneur. Pourquoi changer une équipe qui gagne?»

Et pourquoi ne pas rejoindre Gottéron avant le terme de la saison? «Le projet a été ébauché, mais il ne s’est pas concrétisé.»

Champion de Suisse avec le «Z» en 2018, Dave Sutter s’est donc fixé d’autres objectifs avant de rejoindre la BCF Arena: retrouver du temps de jeu et, pourquoi pas, soulever une deuxième fois le trophée national avec le club du Hallenstadion.