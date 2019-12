Fribourg est toujours en équilibre du bon côté de la barre après sa victoire contre Bienne au terme d’une rencontre plutôt maîtrisée. Il fallait absolument aller cueillir ces trois points contre un adversaire diminué par une ribambelle d’absents. Entre les blessés, les sélectionnés pour les Mondiaux M20 et le malade (Salmela), Bienne a dû se bricoler une défense à cinq, avec notamment l’apport d’Anton Gustafsson, attaquant de son état.

C’est dire si Fribourg ne pouvait pas se permettre de sortir de la glace après soixante minutes avec autre chose qu’un salaire maximum puisque derrière, Berne (9e) revient toutes griffes dehors. Si le Dragon est parvenu à ses fins, il le doit essentiellement, pour ne pas dire uniquement, à une seule ligne à la conduite irréprochable. On veut bien sûr parler de cette première triplette articulée autour de David Desharnais. Avec sur les ailes, Daniel Brodin et Killian Mottet. Ces trois-là ont pris un malin plaisir à punir une équipe biennoise qui a été contrainte de surjouer et qui a offert quelques bâtons à son adversaire pour mieux se faire battre.

Les autres lignes n'ont pas valu tripette

Le centre québécois a probablement livré son meilleur match sous le maillot fribourgeois. Il a gagné des engagements importants, délivré deux passes décisives et inscrit le but de la victoire depuis son bureau, dans cette zone de vérité devant le gardien adverse. Bien accompagné par ses compères de trio, l’ancien joueur de Montréal a donné sa pleine mesure. Et permis de cacher les manques du collectif fribourgeois.

Car derrière la bande des trois, c’était un peu le désert. Les autre triplettes offensives de Christian Dubé n’ont pas valu tripette.

On pense en premier lieu à la deuxième ligne offensive qui a fait peine à voir autant qu’elle a eu du mal à se faire voir. Si les Dragons veulent voyager loin, il va falloir que Julien Sprunger, Andrei Bykov et Viktor Stalberg en montrent bien plus. Un constat valable également pour la 3e ligne (Rossi, Walser, Lothak), à peine moins invisible.

David Desharnais et Cie ne pourront pas jouer les équilibristes éternellement.

Grégoire Surdez, Fribourg

FR Gottéron - Bienne 3-2 (2-1 1-0 0-1)

BCF Arena. 5744 spectateurs. Arbitres: MM Urban et Müller; Schlegel/Steenstra.

Buts: Brodin (Desharnais) 1-0. 8e Mottet (Desharnais) 2-0. 17e Ullström (Fuchs, Kreis / à 5c4) 2-1. 25e Desharnais (Brodin / à 5c4) 3-1. 54e Gustafsson (Ullström) 3-2.

FR Gottéron: Berra; Kamerzin, Furrer; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Gähler, Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Bykov, Stalberg; Rossi, Walser, Lhotak; Vauclair, Marchon, Lauper.

Bienne: Hiller; Ulmer, Sataric; Kreis, Gustafsson; Rathgeb, Forster; Fuchs, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Ullström, Neuenschwander; Tschantré, Schläpfer, Wüest.

Pénalités: 4x2’ contre FR Gottéron; 7x2’ contre Bienne.

Notes: Fribourg sans F. Schmutz, Forrer (blessés) ni Schmid (Suisse M20). Bienne sans Kohler, Moser (Suisse M20), Fey, Lüthi, Riat, Hügli (blessés) ni Salmela (malade).