Bien que privé de cinq titulaires – dont les centres numéro un, deux et trois, soit Desharnais, Bykov et Walser -, FR Gottéron a tenu tête au CP Berne, même si les Ours ont pris le meilleur départ dans ce cinquième et avant-dernier derby des «Zähringen» de la saison. Tristan Scherwey a trompé le gardien Reto Berra, masqué, sur le premier tir bernois de la partie alors que l’on jouait depuis à peine 85 secondes (2e, 0-1).

Les Dragons ont égalisé grâce à Nathan Marchon, en supériorité numérique, juste avant la première pause (19e, 1-1).

Arcobello a fait la différence

Les deux formations se sont neutralisées en deuxième période, avant que Mark Arcobello ne trouve la lucarne des buts fribourgeois dans un angle fermé et ne donne l’avantage au SCB après moins de cinq minutes de jeu dans le troisième tiers (45e, 1-2).

Tandis que les Bernois semblaient filer vers la victoire, l’inusable Julien Sprunger, en embuscade, a remis les deux équipes à égalité à la 51e minute de jeu (2-2). Les Bernois ont finalement eu le dernier mot en prolongation. Simon Moser, consécutivement à un tir de Mark Arcobello, a offert les deux points au club de la capitale. Il ne restait que 34 secondes à jouer dans le temps additionnel.

Avec un seul point récolté en deux matches, le week-end des Dragons est loin d’être réussi, même s’ils ont montré contre Berne une solide réaction suite à leur déconvenue de vendredi à Davos. FR Gottéron ne rejouera pas avant vendredi. Les hommes de Christian Dubé accueilleront Ambri et seront cette fois condamnés à remporter les trois points.

