«Les buts, c’est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps». La phrase n’est pas de Christian Dubé, coach heureux et verni d’une équipe qui vient d’enfiler un total de onze buts à Lausanne (six samedi) et à Bienne (cinq mardi), à chaque fois sur la route. Ni de Daniel Brodin, un Suédois en feu avec ses six buts marqués lors des 125 minutes dernières minutes de jeu.

La métaphore du ketchup est connue: elle vient de Cristiano Ronaldo. «CR7» l’avait rendue célèbre dans le jargon sportif après une période de 16 mois sans le moindre but avec la sélection portugaise. Daniel Brodin ne donnera sans doute pas tort au quintuple Ballon d’Or: le Suédois n’avait plus marqué depuis neuf matches lorsque les buts sont tombés les uns après les autres samedi dernier à Lausanne. En soixante minutes de jeu, le rugueux attaquant des Dragons en a inscrit quatre face au LHC, portant au passage son équipe à bout de bras. Mardi soir à Bienne, le numéro 34 du HCFG a lancé sa partie sur des bases identiques. Intenable, l’ailier aux mains habituellement en béton a marqué deux fois lors des 15 premières minutes de jeu, avant de s’arrêter là pour cette fois.

Cinquième victoire en six matches

Gottéron gagne souvent (cinq victoires lors de ses six derniers matches) et Gottéron marque aussi beaucoup dernièrement. Les planètes commencent à s’aligner pour la formation de Dubé, qui est passée mardi soir au-dessus de la barre à huit matches de la fin de la saison régulière. Le timing est parfait. Ne reste désormais plus qu’à espérer que Viktor Stalberg se souvienne un jour où se situe le but adverse, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 novembre dernier, que David Desharnais revienne rapidement au jeu (ce sera peut-être déjà pour vendredi contre Rapperswil à domicile ou samedi à Zoug) et que le capitaine Julien Sprunger continue d’enfiler les buts salvateurs et gagnants comme il l’a fait mardi face aux Biennois alors que son équipe était plus proche de la défaite que de la victoire lors de la séance des tirs au but.

FR Gottéron se trouve dans une dynamique extrêmement positive au meilleur moment de la saison. Plus important encore, les Dragons trouvent à chaque fois un moyen de gagner, même lorsqu’ils ne sont pas la meilleure équipe sur la glace, comme l’a admis Dubé après la victoire de ses hommes dans le Seeland. Gottéron a désormais son destin entre ses mains. Et si les planètes finissent vraiment par s’aligner pour lui, il n’y a aucune raison pour qu’il manque cette fois-ci le bon wagon.

Cyrill Pasche, Bienne