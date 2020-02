FR Gottéron a fait le dos rond à Berne pour valider son billet pour les play-off (défaite 1-0 après prolongation). Le HCFG s’est avant tout appuyé sur son gardien Reto Berra pour tenir le SCB en échec durant 60 minutes (0-0). Le portier des Dragons a sorti le grand jeu, à l’image de ses interventions face à Inti Pestoni (7e) et Simon Moser (18e), et permis à son équipe d’instiller le doute sous les casques bernois. Les Dragons – avec Boychuk à la place de Stalberg, en attente d’un heureux événement - ont été dominés au chapitre des tirs et ne se sont pas ménagés énormément d’occasion dans ce derby des Zähringen bien particulier. Le capitaine Julien Sprunger a été le plus proche de donner l’avantage au HCFG dans les 40 premières minutes (34e). Les unités spéciales de FR Gottéron ont aussi tenu le choc en première moitié de soirée, lorsque les Dragons ont écopé de trois pénalités mineures consécutives. Le SCB n’a pas su exploiter ces six minutes passées avec un joueur en plus sur la glace.

Berne en mauvaise posture

Avec ce 0-0 au terme du temps réglementaire, les Dragons ont obtenu le point qui manquait à leur bonheur. Si les Bernois ont marqué après seulement 32 secondes dans la prolongation (61e, Thomas), ce point perdu conjugué à la victoire du HC Lugano à Rapperswil les place dans une position très inconfortable avant leur match de samedi à Lausanne. Pour se qualifier pour les play-off, les Bernois (68 points) doivent terminer la saison avec une unité de plus que Lugano (69).

Cyrill Pasche, Berne

Berne - FR Gottéron 1-0 ap (0-0 0-0 0-0)

PostFinance-Arena. A huis clos.

Arbitres: MM. Stricker, Wiegand, Kovacs et Kaderli.

But: 61e Thomas (Arcobello) 1-0.

Berne: Karhunen; Untersander, Blum; Andersson, B. Gerber; Krueger, C. Gerber; Burren; Thomas, Arcobello, Moser; Pestoni, Rüfenacht, Scherwey; J. Gerber, Ebbett, Praplan; Berger, Heim, Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer, Gähler; Brodin, Desharnais, Rossi; Marchon, Walser, Vauclair; Sprunger, Boychuk, Schmid; Lauper, Schmutz, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Notes: Berne sans Grassi, Sciaroni, Bieber (blessés), Mursak (suspendu) ni McDonald (surnuméraire). FR Gottéron sans Chavaillaz, Bykov, Mottet (blessés) ni Stalberg (surnuméraire). Temps mort demandé par FR Gottéron (59e). Pénalités: 0 x 2’contre Berne, 3 x 2’ contre FR Gottéron.