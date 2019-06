La blessure subie par le capitaine des Boston Bruins, le géant Zdeno Chara (205 cm), victime d'une fracture de la mâchoire lors de l'acte IV de la finale de la Coupe Stanley mais déjà de retour sur la glace dès le match suivant avec une protection spéciale, a ouvert un débat: une fracture de la mâchoire est-elle pire qu'un genou ou une épaule en compote, des dents cassées ou un doigt brisé?

C'est en tout cas ce que semblent dire plusieurs joueurs actuels ou anciens pros de la NHL qui ont subi, durant leur carrière, une fracture de la mâchoire. Il n'y a rien de pire! «C'est la blessure la plus traumatisante que j'ai subie, avait expliqué le défenseur des Ottawa Senators, Marc Methot, après avoir reçu un puck juste à côté de l'oreille en 2012. Vous ne pouvez ni parler, ni manger. Vous êtes à l'écart de tout. Ce n'est vraiment pas drôle.»

Sean Pronger, un ex pro de la NHL, a expliqué ce qui suit sur Twitter: «Je ne peux que confirmer! Je me suis fracturé la mâchoire durant ma première année chez les pros. Mon régime pendant six semaines: 9 shakes, 2 milkshakes du McDonalds, et 6-8 bières par jour».

I endorse this statement! I broke my jaw my 1st year pro. It sucked! My daily diet for 6 weeks: 9 Ensure shakes, 2 McDonalds milkshakes, and 6-8 beers. https://t.co/nx6fvuFcxx — Sean Pronger (@SeanPronger) June 7, 2019

Héroïque, Zdeno Chara (42 ans!) a tout de même tenu sa place lors du cinquième acte de la finale, malgré une blessure qui nécessite habituellement plusieurs semaines de convalescence. Le Slovaque, qui était dans l'incapacité de parler (et sans doute de s'alimenter normalement) quelques heures après avoir été touché de plein fouet par un puck au visage, s'est même plié à ses obligations médiatiques avant la cinquième manche en répondant aux questions des journalistes... par écrit!

Voici les réponses offertes, par écrit, par Zdeno Chara aux deux questions qui lui ont été posées. Il ne peut parler, ni ouvrir la bouche. pic.twitter.com/IIxHilMT2d — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) June 6, 2019

Si la présence sur la glace de Zdeno Chara n'a pas empêché la défaite des Bruins à domicile lors de la cinquième manche, le géant de Trencin en Slovaquie a eu droit à une formidable ovation avant la rencontre de la part de ses partisans, qui n'ont pas manqué l'occasion de saluer le courage de leur capitaine.