Le bureau de Christian Dubé est probablement déjà engorgé de curriculum vitae. Il faut dire que lorsqu'un strapontin se libère, le jeu des chaises musicales est impitoyable. Autant se placer le plus vite possible pour s'asseoir en premier. A ce jeu, certains sont plus roublards que d'autres. Dans le contexte de la succession Mark French, le directeur sportif des Dragons doit trouver la bonne personne pour tenter de poursuivre le redressement entamé samedi soir.

Au moment de commencer les recherches, le profil du candidat idéal doit ressembler à cela: il doit connaître la Suisse et être doté d'une certaine poigne tout en prônant un jeu structuré mais offensivement libertaire. Si Christian Dubé a probablement déjà suffisamment de noms sur sa liste, «Le Matin» a repéré quatre profils crédibles pour prendre place derrière le banc de la BCF Arena dans un futur proche.

Ivano Zanatta

Lorsqu'il évoluait à Lugano, Christian Dubé patinait sous les ordres de l'Italo-canadien alors assistant. A l'époque, il faisait ses premières armes en Suisse. Depuis, le technicien a passablement bourlingué, entraînant notamment le SKA St-Petersbourg en KHL. En Suisse, il n'a plus officié à la bande depuis la saison 2007-2008 et la fin de son passage à Lugano où il a remporté deux titres. C'est en KHL qu'il s'est épanoui avec un passage de deux ans à Ambri en tant que directeur sportif. Actuellement, Ivano Zanatta est entraîneur du Dynamo St-Petersbourg en deuxième division russe (VHL). Nul doute que si son téléphone venait à sonner, il serait rapidement disponible.

Sean Simpson

Le Canado-britannique est sans emploi depuis désormais deux saisons. Son nom avait été lié à GE Servette lorsque les Aigles cherchaient le successeur de Craig Woodcroft en 2018. Coach à succès en club, il a gagné des titres nationaux avec Zoug (1998), Munich (2000), il a également gagné sur la scène internationale avec les Zurich Lions (Champions League 2009 et Victoria Cup 2010). Mais c'est probablement avec l'équipe de Suisse qu'il a réalisé son exploit le plus retentissant. Finaliste du championnat du monde 2013, il avait guidé la sélection nationale à sa première médaille depuis plusieurs décennies. S'il venait à trouver le temps long, une proposition de se relancer à Fribourg ne serait probablement pas pour lui déplaire.

Niklas Sundblad

La mode est aux Nordiques, non? Et pourquoi pas à Fribourg? Sans emploi depuis son licenciement en décembre 2018, le Suédois s'est formé en Allemagne, notamment à Cologne. C'est finalement avec Ingolstadt que Niklas Sundblad a connu son principal fait d'arme en devant champion de DEL en 2014. L'ancien attaquant a beaucoup voyagé tout au long de sa carrière entre le Canada, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie et... le Japon. Cette expérience lui a permis de connaître plusieurs cultures et styles de jeu. Il a également servi en tant qu'assistant de la sélection nationale allemande en 2013 et 2014. Si son C.V. est (très) bon, il pourrait surtout intéresser FR Gottéron en vue de la saison prochaine. Son manque de connaissance de la National League pourrait l'handicaper.

Christian Dubé

Et pourquoi pas? Qui connaît mieux les 25 individualités du vestiaire que la personne qui en a fait venir la majorité et qui a joué avec celles qui étaient déjà présentes? Au bout du compte, le Canado-suisse se rendra peut-être compte que ce rôle de pompier pourrait être une solution financièrement intéressante et sportivement pas dénuée de sens. L'occasion de préparer l'arrivée d'un nouveau technicien en vue de l'exercice 2020-2021 dans la nouvelle patinoire. Ce n'est pas la piste la plus chaude, mais sait-on jamais...