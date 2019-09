Les Tigres ont pris le meilleur départ avec un but d’Aaron Gagnon dès la 10e minute. Le Canadien a trompé Reto Berra au terme d’une période de flottement devant le but des Dragons. En fin de période, les Fribourgeois ont tourné le match en deux minutes. En power-play, Daniel Brodin a d’abord égalisé (17e, 1-1) avant que Marc Abplanalp n’inscrive le 1-2 (20e). Le défenseur bernois de Gottéron n’avait plus marqué depuis février 2017.

Après une deuxième période au cours cours de laquelle ils ont manqué l’occasion de faire le break, les Dragons ont concédé un but en toute fin de période. En supériorité numérique, Harri Pesonen a mis la rondelle au bon endroit alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes avant la pause.

A la 43e, les pensionnaires de la BCF Arena ont vu leur capitaine Julien Sprunger quitter la glace sur blessure. Le No 86 a été méchamment percuté au genou par Robbie Earl. Orphelins de leur leader, les Dragons ont finalement vécu une soirée cauchemardesque puisque Ben Maxwell a inscrit le 3-2 en infériorité numérique, profitant d’une erreur de Reto Berra.

Grégory Beaud, Langnau

Langnau - Fribourg Gottéron 3-2 (1-2 1-0 1-0)

Ilfis, 5335 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hebeisen; Fuchs et Schlegel

Buts: 10e Gagnon (Dostoinov) 1-0. 17e Brodin (Gunderson, Stalberg/5 c 4) 1-1. 20e Abplanalp (Bykov, Sprunger) 1-2. 40e Pesonen (5 c 4) 2-2. 53e Maxwell (Diem/4 c 5!) 3-2.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; J.Schmutz, Maxwell, Pesonen; Berger, Earl, Neukom; Rüegsegger, Gagnon, Dostoinov; Kuonen, Diem, Sturny. Entraîneur: Ehlers.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Furrer; Marti; Rossi, Desharnais, Stalberg; Sprunger, Bykov, Marchon; Brodin, Walser, Lhotak; Vauclair, F.Schmutz, Schmid; Mottet. Entraîneur: French.

Notes: Langnau sans In-Albon (blessé) ainsi que DiDomenico (surnuméraire). Fribourg Gottéron sans Kamerzin (surnuméraire), Forrer (blessé) ainsi que Lauper (club ferme). Sortie sur blessure: Sprunger (43e). Tir sur les montants: J.Schmutz (12e), Earl (21e) et Mottet (34e). Fribourg Gottéron sans gardien de 57’55’’ à la fin du match. Temps mort: Fribourg Gottéron (59’40’’).