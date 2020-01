Viktor Stalberg a été le héros malheureux du début de rencontre. Le Suédois s’est pris une pénalité de match pour une charge à retardement sur Anthony Huguenin. Le défenseur de Langnau n’est d’ailleurs plus réapparu. Sur le power-play, les Emmentalois en ont profité pour prendre deux longueurs d’avance par Ben Maxell (13e, 0-1) et Pascal Berger (16e, 0-2). Un avantage logique après la première pause.

Dès la reprise, Julien Sprunger a redonné espoir aux Dragons à la suite d’un joli travail préparatoire de Kilian Mottet (25e, 1-2). Cinq minutes plus tard, Nolan Diem a redonné deux longueurs d’avance aux visiteurs en déviant un tir de Federico Lardi (35e, 1-3). En toute fin de période, Zach Boychuk a poursuivi sur sa bonne lancée en nettoyant la lucarne d’Ivars Punnenovs (40e, 2-3).

Encore une fois, l’espoir n’a pas duré bien longtemps puisque le sniper Harri Pesonen a profité d’une erreur de Reto Berra pour redonner deux longueurs d’avance à Langnau (42e, 2-4). Pourtant, Fribourg est revenu de nulle part. Omniprésent, Zach Boychuk a offert le 3-4 à Abplanalp (49e). A la 56e, Lukas Lhotak a arraché une égalisation après laquelle les Dragons ont couru tout l’après-midi en déviant un tir de Nathan Marchon (56e, 4-4). En prolongation,

Cette victoire permet à Fribourg de revenir sur la barre puisque les Dragons comptent désormais trois longueurs de retard sur Berne, huitième, et six sur Langnau. Les Tigers pourraient bien être les adversaires le plus sérieux pour une place en play-off.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Langnau 5-4 ap (0-2 2-1 2-1 1-0)

BCF Arena, 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Mollard; Kaderli et Schlegel.

Buts: 13e Maxwell (DiDomenico, Blaser/5 c 4) 0-1. 16e Berger (DiDomenico/5 c 4) 0-2. 25e Sprunger (Mottet, Boychuk) 1-2. 30e Diem (Lardi) 1-3. 40e Boychuk (Sprunger, Brodin) 2-3. 42e Pesonen 2-4. 49e Abplanalp (Boychuk) 3-4. 56e Lhotak (Marchon, Walser) 4-4. 64e Sprunger (Gunderson, Mottet/5 c 4) 5-4.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Marti; Abplanalp, Chavaillaz; Gähler; Sprunger, Boychuk, Stalberg; Brodin, Bykov, Mottet; Schmid, Walser, Vauclair; Lauper, Marchon, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Langnau: Punnenovs; Cadonau, Leeger; Erni, Huguenin; Lardi, Blaser; Grossniklaus; J.Schmutz, Maxwell, Earl; DiDomenico, Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegesegger, In-Albon, Sturny. Entraîneur: Ehlers.

Notes: Fribourg Gottéron sans Furrer, F.Schmutz, Forrer, Rossi ni Desharnais (blessés) ainsi que Mojonnier (club ferme). Langnau sans Dostoinov, Schilt, Glauser (blessés), Gagnon, Elo (étrangers surnuméraires) ni Andersons (club ferme). Tir sur le poteau: Blaser (54e). Temps mort: Fribourg Gottéron (63e).

Pénalités: 1 x 2’, 1 x 5’ (Stalberg) + pénalité de match (Stalberg) contre Fribourg Gottéron; 3 x 2’ contre Langnau.