Battu par Lugano mardi, Fribourg a relevé la tête pour éviter de tomber dans une série négative, vendredi à la BCF Arena (3-1). Face à un Davos diminué et dans un petit soir, les Dragons ont donné le ton par l’intermédiaire du top scorer Gunderson. Le défenseur américain a profité d’un bon travail préparatoire de Walser et d’un rebond accordé par van Pottelberghe pour ouvrir le score (5e 1-0). Un avantage toutefois de courte durée, puisque Du Bois a rétabli la parité 1’36 plus tard d’un tir précis. Supérieur sans être transcendant non plus, Gottéron, dont les lignes avaient été remaniées pour l’occasion (séparation du duo Sprunger/Bykov et retour de Furrer compris), a néanmoins conservé la mainmise sur la rencontre.

Plusieurs grosses occasions

A vrai dire, avant le 2-1 signé Brodin à la mi-match et pendant que Davos ne montrait rien (5 tirs cadrés en 35’), les hommes de Christian Dubé se sont créés plusieurs grosses possibilités. Notamment par l’entremise de Sprunger, malheureux à deux reprises face à la cage vide (7e, 21e) et toujours en quête de son deuxième but de la saison, ainsi qu’en supériorité numérique (3’02 d’affilée en power play, dont 58’’ à 5 contre 3, lors du tiers médian).

Heureusement pour Fribourg et ses soucis récurrents, le tir du poignet de Brodin est donc passé par là. Avant la réussite de la délivrance marquée par... Marchon en jeu de puissance, pour son… premier point (!) de l’exercice (44e 3-1). De quoi valider cette treizième victoire depuis le début du championnat, par ailleurs garantie par une fin de partie solide face à la poussée des Grisons (enfin). Le tout alors que se profile un derby qui sent la poudre, samedi à Berne.

Jérôme Reynard, Fribourg

Fribourg - Davos 3-1 (1-1 1-0 1-0)

BCF Arena, 6136 spectateurs.

Arbitres: MM. Müller, Holm; Fuchs, Progin.

Buts: 5e Gunderson (Rossi, Walser) 1-0, 6e Du Bois 1-1, 30e Brodin (Stalder) 2-1, 44e Marchon (Mottet, Gunderson/5c4) 3-1.

Fribourg: Berra; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Furrer; Kamerzin, Chavaillaz; Marti; Sprunger, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Marchon; Brodin, Bykov, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Schmid; Lauper. Entraîneur: Dubé.

Davos: van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Nygren, Guerra; Kienzle, Barandun; Heinen; Ambühl, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Eggenberger, Bader, Herzog; Frehner, Aeschlimann, Egli; Canova. Entraîneur: Wohlwend.

Notes: Fribourg sans Forrer (blessé), Lhotak ni Gähler (surnuméraires). Davos sans D. Wieser, M. Wieser, Paschoud, Stoop (blessés), Rantakari (surnuméraire) ni Baumgartner (Mondial M20). 57’02 Davos demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 57’58 puis à nouveau de 58’16 jusqu’à la fin du match.

Pénalités: 5x2’ contre Fribourg; 5x2’ contre Davos.