Face à une équipe zurichoise pourtant privée des suspendus Chris Baltisberger et Maxim Noreau ainsi que du malade Denis Hollenstein, le coup semblait jouable pour Fribourg Gottéron. Les hommes de Christian Dubé n’ont pourtant jamais paru en mesure d’éviter la défaite. Tout juste ont-ils pu repousser l’inévitable ouverture du score des Lions le plus longtemps possible. Grâce à un fantastique Reto Berra, le score est d’ailleurs longtemps resté à 0-0.

Sur un power-play, le gardien n’a rien pu faire sur un rebond de Pius Suter. Comme durant toute la soirée, le dernier rempart a fait le premier arrêt, mais n’a cette fois-ci pas été suffisamment aidé par ses arrières (35e, 0-1). Quatre minutes plus tard, Justin Siegrist était totalement oublié par l’arrière-garde zurichoise. Seul, le talentueux ailier a trouvé le haut du filet fribourgeois (39e, 0-2). Lors de l’ultime période, Garrett Roe a encore inscrit un troisième but pour assurer la victoire des visiteurs (51e, 0-3).

Cette soirée a tourné à la mauvaise blague lorsque Daniel Brodin a blessé… son coéquipier David Desharnais. Les deux hommes se sont télescopés en zone offensive et le petit joueur de centre canadien n’a pas pu terminer la rencontre.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Zurich 0-3 (0-0 0-2 0-1)

BCF Arena, 6076 spectateurs. Arbitres: MM. Dipietro, Rohatsch (GB); Progin et Steenstra (Can).

Buts: 35e Suter (Pettersson, Roe/5 c 4) 0-1. 39e Sigrist (Krüger, Sutter) 0-2. 51e Roe (Flüeler) 0-3. Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Walser, Marchon; Rossi, Bykov, Stalberg; Lauper, Mojonnier, Vauclar; Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Zurich: Flüeler; Trutmann, Marti; Blindenbacher, P.Baltsberger; Sutter, Geering; Braun; Suter, Roe, Wick; Sigrist, Krüger, Bodenmann; Petersson, Prassl, Diem; Simic, Schäppi, Pedretti; Brüschweiler. Entraîneur: Gröneborg.

Notes: Fribourg Gottéron sans Schmid (Mondiaux M20), Forrer, Schmutz (blessés) ainsi que Gähler (surnuméraire). Zurich sans Berni (Mondiaux M20), Hollenstein (malade), C.Baltisberger ni Noreau (suspendus).

Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Rossi) contre Fribourg Gottéron; 2 x 2’ contre Zurich