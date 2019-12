On n’est pas passé loin d’un nouvel épisode du «Fribourg Horror Show» à Rapperswil. En terres saint-galloises, les Dragons ont pour sale habitude d’enchaîner les fiascos. On se souvient du dernier passage des joueurs de Christian Dubé sur les bords du Lac de Zurich: une catastrophe (9-4). Après avoir laissé les joueurs locaux revenir de 0-2 à 2-2 en moins de temps qu’il ne faut pour dire «St.Galler Kantonalbank Arena», les Fribourgeois sont passés tout proche de tout perdre dans de drôles de circonstances.

Un foehn à la rescousse de Berra

A Rapperswil, Reto Berra n’a pas encaissé le moindre but mais ne peut techniquement pas être crédité d’un blanchissage lors du succès de son équipe 2-3 après prolongation. La raison? Une scène peu commune a forcé le gardien international à quitter ses coéquipiers à la 27e minute. Une lame cassée? Oui, mais pas que. Le système de vis a gelé en raison du froid et de la neige forçant le staff à user d’un foehn pour dégivrer le tout afin de procéder à un changement. A cet instant, FR Gottéron menait tranquillement au score 0-2 grâce à des buts de Jérémie Kamerzin et Killian Mottet.

Waeber abandonné

Absent durant une dizaine de minutes, le portier des Dragons n’a pu que constater depuis le vestiaire le retour au score de Rapperswil face à un Ludovic Waeber bien délaissé lors de son bref passage devant son filet. Ubuesque. Comme si Fribourg ne pouvait pas passer un match normal à «Rappi».

Point d’effondrement cette fois-ci mais tout de même une unité de perdue pour les visiteurs qui n’ont passé l’épaule qu’en prolongation. Mais lorsque l’on pense au passif fribourgeois à Rapperswil, ces deux points sont tout de même à classer dans la catégorie des bonnes nouvelles. Au classement, les Dragons sont toujours au contact avec seulement un point de retard sur la huitième place et un match de plus à disputer. Cela aurait pu être bien pire.

Grégory Beaud, Rapperswil

