S’il n’y a longtemps pas eu de but, cette rencontre entre Fribourg et Zoug, elle n’en a pas été déplaisante pour autant. Les deux formations ont tour à tour testé le gardien adverse, mais tant Reto Berra que Leonardo Genoni se sont montrés très solides. Lukas Lhotak (14e et 26e), Sandro Schmid (27e) ou Daniel Brodin (26e) ont testé le dernier rempart zougois. Son vis-à-vis, lui, s’est montré à son affaire lorsqu’Oscar Lindberg s’est présenté seul face à lui.

Le match s’est emballé lors de l’ultime période. A la 45e, Grégory Hofmann a magnifiquement fait trembler les filets après une feinte magnifique (0-1). Dans la foulée, Sandro Schmid a touché le poteau (46e), avant que les Fribourgeois ne bénéficient de 82 secondes à 5 contre 3. Julien Sprunger s’est créé deux occasions en or avant que David Deshranais se retrouve en position idéale face à la cage vide. En vain. En fin de rencontre, les Fribourgeois ont obtenu une égalisation méritée par David Desharnais (57e, 1-1). Le joueur de centre a tourné autour de la cage de Leonardo Genoni avant de glisser le puck au bon endroit.

Des occasions, mais pas de but en prolongation

Lors de la prolongation, Zoug s’est créé une multitude d’occasions, tandis que Julien Sprunger a lui aussi manqué deux grosses chances de buts. C’est finalement lors des tirs aux buts que s’est joué la rencontre. David Desharnais et Viktor Stalberg ont trompé Leonardo Genoni pour offrir le point de bonus. Un point qui ne suffit tout juste pas à qualifier les Dragons pour les play-off.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Zoug 2-1 tab (0-0 0-0 1-1)

BCF Arena, 6222 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Di Pietro; Progin et Obwegeser.

Buts: 45e Hofmann (Alatalo/4 c 4) 0-1. 57e Desharnais 1-1.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer, Gähler; Rossi, Desharnais, Brodin; Marchon, Walser, Vauclair; Lauper, Schmutz, Lhotak; Sprunger, Schmid, Stalberg. Entraîneur: Dubé.

Zoug: Genoni; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Stadler, Thiry; Zgraggen, Alatalo; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Fribourg Gottéron sans Chavaillaz, Bykov, Mottet (blessés) ni Boychuk (étranger surnuméraire). Zoug sans Martinsen (étranger surnuméraire), Zryd (surnuméraire), Schnyder (blessé). Tir sur les montants: Schmid (46e), Stalberg (60e) et Martschini (63e). Zoug perd son droit au temps mort à la suite d’un coach challenge à la 57e sur le but de Fribourg Gottéron.

Tirs aux buts: Martschini -, Sprunger -; Sentler -, Brodin -; Kovar - 0-1, Desharnais 1-1; Klingberg -, Rossi -; Hofmann -, Stalberg 2-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 5 x 2’, 1 x 5’ (Diaz) + pénalité de match (Diaz) contre Zoug.