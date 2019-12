Sans exagérer, cette rencontre entre Zurichois et Fribourgeois a ressemblé à un match de premier tour de Coupe de Suisse. Contre une équipe plus forte dans tous les domaines du jeu, les hommes de Christian Dubé ont semblé emprunté pour ne serait-ce que franchir la ligne rouge en contrôle de la rondelle. Au final, ce 0-3 est presque flatteur tant les Dragons ont pataugé. Les ZSC Lions ont tiré 44 fois aux buts contre 18 misérables tentatives pour les joueurs locaux. Quelle différence de niveau et d'implication terrible.

Au terme d’une soirée désastreuse comme celle-ci, quels enseignements y a-t-il à tirer? Pas grand-chose, pour être honnête. Tout juste cela confirme que si les Fribourgeois ne patinent pas durant 60 minutes, ils n’ont absolument aucune chance de sortir de la glace avec les trois points. Et lorsque l’opposition est du niveau des ZSC Lions, la rouste est proche sans un Reto Berra exemplaire.

Desharnais sonné

Mais il y a plus embêtant. Bien plus embêtant même, car une défaite face au leader incontesté n’est peut-être qu’un accident de parcours. David Desharnais n’a pas pu terminer la rencontre après avoir pris une charge de… Daniel Brodin (quand on vous disait que FR Gottéron a tout fait de travers…). Le génial joueur de centre, visiblement sonné, a quitté la patinoire avant ses coéquipiers pour passer des tests. A l’heure des interviews, Christian Dubé avouait ne pas compter sur lui pour la rencontre de samedi soir face à GE Servette.

Si tel devait être le cas, l’entraîneur canado-suisse aura bien du mal à composer quatre lignes compétitives tant Desharnais est un élément central de son alignement. Décidément, c’était une soirée à oublier pour FR Gottéron.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Zurich 0-3 (0-0 0-2 0-1)

BCF Arena, 6076 spectateurs. Arbitres: MM. Dipietro, Rohatsch (GB); Progin et Steenstra (Can).

Buts: 35e Suter (Pettersson, Roe/5 c 4) 0-1. 39e Sigrist (Krüger, Sutter) 0-2. 51e Roe (Flüeler) 0-3. Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Walser, Marchon; Rossi, Bykov, Stalberg; Lauper, Mojonnier, Vauclar; Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Zurich: Flüeler; Trutmann, Marti; Blindenbacher, P.Baltsberger; Sutter, Geering; Braun; Suter, Roe, Wick; Sigrist, Krüger, Bodenmann; Petersson, Prassl, Diem; Simic, Schäppi, Pedretti; Brüschweiler. Entraîneur: Gröneborg.

Notes: Fribourg Gottéron sans Schmid (Mondiaux M20), Forrer, Schmutz (blessés) ainsi que Gähler (surnuméraire). Zurich sans Berni (Mondiaux M20), Hollenstein (malade), C.Baltisberger ni Noreau (suspendus).

Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Rossi) contre Fribourg Gottéron; 2 x 2’ contre Zurich.