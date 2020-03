Comme pour des milliers d’autres sportifs, sa saison a pris fin d’une façon abrupte. Un message sur WhatsApp et, hop, il a fallu sécher les patins et les ranger au fond du sac. Là-bas, dans la banlieue d’Ottawa, à 6000 bornes de chez lui, le Fribourgeois David Aebischer (19 ans) a de surcroît vécu la brutalité d’une séparation sans adieux.

Défenseur des Olympiques de Gatineau en Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec (LHJMQ) depuis deux saisons, le futur joueur de FR Gottéron avait intégré une équipe dont il ne connaissait aucun membre. «Avec le fil du temps, nous avions tissé des liens solides. C’est plat, je laisse pas mal de frères derrière moi… Et je n’ai pas eu l’occasion de les remercier et de les saluer une dernière fois.» Avant d’annoncer l’arrêt de ses activités pour 2019-2020, la LHJMQ avait autorisé les joueurs canadiens à rentrer chez eux, dans la Belle Province ou en Ontario dans la majorité des cas. Les étrangers, dont Aebischer, avaient dû rester dans leur famille d’accueil. «Comme je parlais tous les jours à des membres de ma famille en Suisse, j’ai réalisé que je vivais ce que vous aviez vécu une petite semaine plus tôt. Au début, je sortais un peu. Mais, très vite, je me suis cantonné chez moi.»

«Ma place est auprès de ma famille»

Samedi soir, lorsque la saison a été définitivement annulée, l’international M20 a donc enfin pu se procurer un billet d’avion. «Je rentre mardi. J’ai adoré mon expérience, ici au Canada. Mais, dans ces circonstances, ma place est auprès de ma famille à Fribourg. J’ai envie et le devoir de prendre soin d’elle.» On lui parle de l’état d’urgence décrété dans plusieurs cantons. «Je le sais, je suis cette évolution de très près et j’ai hâte d’être de retour au pays.» Malgré tout, comme les autres sportifs professionnels, il n’a pas de réponse à des questions qui ne lui semblent plus être de première importance. «Où et comment s’entraîner?»

Même un coup d’oeil dans le rétro d’une saison irrationnelle où il a connu 50 vies ne l’émeut plus. Ses blessures, un enchaînement de défaites, la colère des fans, un patron contraint à la démission et une incroyable remontada: tout ça n’a plus qu’une valeur relative.

Et si, en juin...?

Malgré tout, il conserve l’espoir de retourner sur le territoire nord-américain en 2020. En juin, il ne sera pas indifférent à la séance de repêchage de la NHL qui se tiendra à Montréal. Même si son nom ne figure pas dans les principales listes des recruteurs, une surprise n’est pas à exclure tant il s’est montré dominant dans la deuxième partie de saison.

Et si tel n’était pas le cas, Aebischer a des raisons objectives de penser qu’un club de la meilleure ligue du monde pourrait l’inviter à son camp d’entraînement en septembre même si la saison de FR Gottéron, avec qui il s’est engagé pour deux ans (avec une clause libératoire), aura déjà commencé.

Emmanuel Favre