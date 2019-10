Parfois, la dynamique d’une équipe est une science difficile à cerner. Mark French était en bout de course par son jeu que l’on pourrait qualifier de castrateur. Une structure défensive ultra-compacte et peu de liberté offensive ont rompu le lien de confiance entre un vestiaire et l’homme censé le mener au succès. C’est pourtant grâce à une assise et une imperméabilité à toute épreuve que Fribourg-Gottéron a forgé son succès dans la capitale bernoise. Quelle différence alors? Certes le jeu commence toujours par une arrière-garde hermétique. Quelle équipe pourrait prétendre le contraire? Mais la transition est devenue beaucoup plus rapide. Les attaques peuvent partir des deux ailes ou du centre alors qu’auparavant la sacro sainte connexion défenseur - ailier était un incontournable.

Cette plus grande liberté de s’amuser - le hockey est un jeu et les Dragons l’avaient peu à peu oublié - ne dédouane personne de ses obligations autour du but de Reto Berra. Bien au contraire. Dans sa propre zone, Gottéron joue de manière très épurée. Les attaques adverses sont inlassablement repoussées sur les extérieurs. Certes, Berne est passé tout proche de l’égalisation en toute fin de match. Mais les Dragons ne se sont jamais départis de leur plan de match pour, au final, confirmer le succès acquis samedi face au Lausanne HC.

Au moment de la dernière ligne droite avant la pause de l’équipe nationale, ce succès vient valider le chemin pris par la formation de la BCF Arena. Le triumvirat Dubé-Simpson-Rosa semble avoir fait passer un palier à cette formation fribourgeoise qui ne se trouve désormais plus qu’à quatre longueurs de la huitième place occupée par Langnau. Il serait erroné de croire que les Dragons sont arrivés à destination. Tout juste ont-ils donné un ou deux coups de patins dans la bonne direction. Le prochain chantier? Une animation offensive plus efficace. Car Fribourg-Gottéron ne gagnera pas tous les soirs en ne marquant qu’un seul but. Mais chaque chose en son temps. L’urgence No 1 concernait l’autre côté de la patinoire et ce dossier est bien avancé.

Berne - Fribourg Gottéron 1-2 (0-1 1-1 0-0)

16'768 billets vendus. Arbitres: MM. Tscherrig, Kaukokari (Fin); Progin et Cattaneo.

Buts: 6e Gunderson (Stalberg) 0-1. 25e Rossi (Gunderson, Schmutz) 0-2. 37e Ebbett (Praplan) 1-2.

Berne: Schlegel; Koivisto, Untersander; Andersson, MacDonald; Burren, Blum; Henauer; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Ebbett, Kämpf; Sciaroni, Bieber, Scherwey; Grassi, A.Berger, C.Gerber. Entraîneur: Jalonen.

Fribourg Gottéron: Berra; Gudnerson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Schneeberger, Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Marchon, Walser, Vauclair; Rossi, Schmutz, Stalberg; Lauper, Schmid, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Notes: Berne sans B.Gerber, Krueger, Mursak, Heim, J.Gerber ni Pestoni (blessés). Fribourg Gottéron sans Forrer, Sprunger ni Bykov (blessés). Berne sans gardien de 58’20’’ à la fin du match. Temps mort: Berne (60e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 2 x 2’ contre Fribourg Gottéron.