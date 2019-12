Étienne Froidevaux, on sent un certain soulagement dans le vestiaire du Lausanne Hockey Club...

Oui. C’était important de terminer l’année comme ça. De montrer une réaction de toute l’équipe. Tant samedi à Zurich (6-2) que ce lundi soir à Lugano (2-0), la victoire a été le résultat du travail des quatre lignes. Et d’une meilleure gestion des événements du match. On a souvent péché dans ce registre. On l’avait encore fait vendredi contre GE Servette (défaite 4-2 après avoir mené 2-0). Cela montre qu’on apprend.

L’heure de la pause a sonné, la première vraie trêve pour vous depuis le début de la saison. A quel point avez-vous souffert, physiquement?

On a joué beaucoup de matches, c’est vrai. Mais si on s’entraîne dur durant tout l’été, il doit bien y avoir une raison! (Rires) Cela a été une belle expérience. Et honnêtement, nos soucis ont plus souvent été mentaux que physiques, jusqu’ici. C’est aussi le signe que la préparation a été bonne. Après, il est évident que la pause arrive au bon moment. Et on se réjouit de reprendre avec la bonne ambiance qui est de retour dans le vestiaire.

A quel point la mise à l’écart de Jonas Junland a-t-elle servi d’électrochoc?

Dans les situations telles que celle qui était la nôtre (ndlr: 5 défaites consécutives en championnat, 9 revers en 12 matches), il faut savoir réagir d’une manière ou d’une autre. Cela peut venir d’une discussion d’équipe ou d’un choix du coach. Tout le monde a été choqué par sa décision. Peut-être qu’on avait besoin de ça ou de quelque chose comme ça. Peut-être qu’on aurait aussi gagné avec Jonas... Une chose est sûre: lui a réagi de manière très professionnelle. Il travaille dur pour revenir.

Jérôme Reynard, Lugano