Finaliste la saison dernière, le HCC est à la traîne depuis la reprise du championnat…

C’est un fait. Nous ne jouons pas à notre niveau depuis le début de la saison. L’un des problèmes est que nous n’arrivons pas à véritablement jouer en équipe. Comme nous sommes dans une mauvaise phase, le réflexe de chacun est de vouloir sauver la baraque individuellement. Et généralement, ce n’est pas le bon chemin à suivre. Nous devrons corriger ce point rapidement si nous voulons avoir davantage de succès.

Le public reste sur sa faim. Ressentez-vous une forme d’impatience chez vos supporters?

Bien sûr. Nos fans sont exigeants, passionnés et apprécient le beau jeu. Pour l’instant, ce que nous leur avons proposé n’a pas été à la hauteur et je comprends parfaitement qu’ils s’impatientent. De notre côté, il y a aussi de la frustration et c'est normal. Nous ne sommes pas là où nous devrions être et pour l’instant, nous n’arrivons pas vraiment à trouver les solutions pour être meilleurs. Cela demandera de la patience, et surtout beaucoup de travail.

Vous disputez votre deuxième saison sous le maillot du HCC en Swiss League. A quoi ressemble cette ligue, dans laquelle vous aviez d’ailleurs déjà évolué au début de votre carrière?

C’est un peu une ligue à deux vitesses, avec cinq ou six équipes très compétitives d’une part et des clubs voués à la formation d’autre part. Je pense qu’il vaudrait la peine de mener une réflexion quant à l’avenir de la deuxième division et s’il est vraiment possible d’avoir une ligue d’un certain niveau avec 12 équipes. Hormis quelques derbies, ou les matches à Sierre, les affluences ne sont pas exceptionnelles. Je pense que tout ceci mérite une réflexion.

Depuis un peu plus d’une année, vous travaillez dans une société d’assurances en parallèle à votre job de hockeyeur. Quelle orientation allez-vous donner à la suite de votre carrière sportive?

Mon contrat expire au terme de la présente saison, mais je bénéficie d’une option pour une saison de plus au HCC. Je suis actuellement en discussions avec le club et nous sommes sur la même longueur d’ondes. Mais rien ne presse et nous réglerons sans doute tout cela en fin de saison.