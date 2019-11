1 Moment historique pour Haas

Gaëtan Haas n’oubliera jamais sa soirée du 4 octobre passée au Rogers Place d’Edmonton. Là-bas, en Alberta, à 7000 bornes de chez lui, le joueur de centre du Jura bernois a inscrit le premier but de sa carrière en NHL.

A la 56e minute, alors qu’il patinait pour une neuvième fois dans la plus prestigieuse ligue du monde, il a permis aux Oilers d’égaliser contre les Coyotes de l’Arizona (2-2) en déviant un tir du défenseur Matt Benning devant la cage défendue par Darcy Kuemper.

With that clutch 3rd period deflection, he Haas his first @NHL goal. #LetsGoOilers pic.twitter.com/j2ATxXUxBn — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 5, 2019

Mais l’ex du HC Bienne et du SCB a dû patienter avant de devenir le 19e joueur suisse crédité d’un goal (source: @OliDroz). En effet, les officiels ont d’abord accordé la réussite à Zack Kassian. L’analyse des images par les réviseurs basés à Toronto a permis de réparer l’erreur et d’attribuer la réalisation à Haas, un peu plus tard décoré de la troisième étoile.

Hear from Gaetan Haas (@gats92) post-game as he discusses scoring his first @NHL goal, a late-game equalizer on a tip that ultimately helped earn the #Oilers a point tonight. pic.twitter.com/UdJSEIzOzv — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 5, 2019

L’international suisse n’a cependant pas pu jubiler comme il l’aurait espéré puisque Derek Stepan a offert la victoire aux patineurs venus du désert dans la prolongation.

2 Une cadence d’enfer pour Josi

Quinze matches, seize points: la fiche personnelle de Roman Josi confine à l’excellence. Le défenseur bernois, qui a été récompensé par la troisième étoile, s’est inscrit à deux reprises au pointage à Detroit, ou les Prédateurs de Nashville ont dévoré les Red Wings (1-6).

Le capitaine du club du Tennessee a été impliqué sur deux buts inscrits en avantage numérique.

Il a d’abord été à l’origine du 1-5 attribué à Matt Duchene à la fin d’une deuxième période qui s’est apparentée à un festival. Les hockeyeurs du Tennessee ont en effet touché cinq fois la cible lors de cette portion du match.

Il a ensuite permis au revenant Filip Forsberg d’enfiler le sixième à la 47e minute.

Contraint de faire banquette depuis le 22 octobre, Yannick Weber a effectué son retour au jeu avec les Prédateurs. L’arrière bernois a rendu une carte de +2 en 13’44 de jeu.

3 Brad Marchand est en feu

Brad Marchand a guidé les Bruins de Boston à une sixième victoire consécutive dans un duel renversant contre les Pingouins de Pittsburgh (6-4). Le rat (aussi surnommé la peste) a connu un match à cinq points, dont deux buts.

Il a notamment signé le goal de la victoire à deux minutes du coup de klaxon.

Brad Marchand had two goals and three assists in the #NHLBruins’ 6-4 win over the #Penguins. #NHL pic.twitter.com/CHg3Lg9C5u — Justin Valentine (@JV_Sports_Talk) November 5, 2019

L’Ontarien a ainsi prolongé à treize sa série de matches au cours desquels il a griffé au moins une fois la feuille des pointeurs.

Deux jours après l’accident dont avait été victime Scott Sabourin des Sénateurs d’Ottawa, le TD Garden a été le théâtre d’un nouvel incident qui a glacé le sang des acteurs et des spectateurs. Charlie McAvoy a en effet dû retraiter aux vestiaires, le visage en sang, après avoir heurté le montant droit des buts.

Rust hit the burners and McAvoy hit his skull off the post. He was down for a while and a little blood on the ice, hope he’s good. pic.twitter.com/JggV4ijagL — Nick Maraldo (@nickmaraldo) November 5, 2019

Selon l’entraîneur Bruce Cassidy, la blessure subie par son défenseur serait à ranger dans la catégorie «mineure». Ouf.

4 Les furieux de la nuit

On en a décelé trois.

D’abord, Jaroslav Halak. Le gardien des BB n’a guère goûté au fait que les Pingouins le déjouent à quatre reprises dans la période médiane.

John Marino scores a fourth straight goal for the Penguins. Jaroslav Halak is mad. pic.twitter.com/ZgRF2ybOL3 — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 5, 2019

Ensuite, Mark Borowiecki (Sénateurs d’Ottawa) et Brendan Lemieux (le fils de l’ex-Zougois Claude, Rangers de New York), qui avaient des comptes à régler.

Les Sens ont aussi quitté le Madison Square avec deux points (2-6).

5 Le but de la nuit

Il est la propriété de Connor McDavid. Le joueur étoile des Oilers d’Edmonton aurait été flashé par un radar si le match avait eu lieu en ville.

CONNOR MCDAVID MESDAMES ET MESSIEURS ???????????? pic.twitter.com/0d9NjKSRBd — LNH (@LNH_FR) November 5, 2019

Et son plongeon final aurait pu lui valoir une médaille olympique dans une autre discipline.