19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur Le défenseur fribourgeois est toujours en mission pour tenter de guider l’équipe entraînée par Eric Landry en séries éliminatoires. Lors deux derniers matches, il a obtenu une moyenne de 23 minutes de temps de jeu et collecté deux assists. L’apport du leader n’a cependant pas suffi puisque le club de la banlieue d’Ottawa a essuyé deux revers.

18 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur Depuis le départ de Valentin Nussbaumer, Shawinigan est à la dérive. L’équipe de l’ex-Biennois en a profité pour signer une rare victoire (4-3 ap) avant d’aligner deux revers en prolongation. Lors de cette séquence, le Suisse a agi comme locomotive au sein de la brigade défensive et a multiplié les efforts pour tenter de conserver l’acquis.

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

Gaétan is back… L’ex-junior de FR Gottéron a connu une excellente semaine. Il a ajouté trois points sur sa fiche personnelle et rendu un différentiel de +3 sur l’ensemble deux matches bien négociés. Maintenant que son équipe a assuré son ticket pour les séries, le Romand montre son vrai visage. De très bon augure pour la suite.

17 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois n’a pas pu compter sur le support de ses coéquipiers lors de son unique titularisation de la semaine. Dans la défaite contre Charlottetown, il a fait face à 49 lancers et a capitulé à six reprises. Cela fait partie de l’apprentissage...

