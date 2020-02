33e minute de jeu du derby romand entre Lausanne et Fribourg. Daniel Brodin, déjà auteur d’un coup du chapeau en l’espace de 27 minutes de jeu, s’offre un quatrième but (3-5) qui tombe au plus mauvais moment pour l’équipe de Ville Peltonen. Les Lions venaient en effet de frapper à trois reprises, faisant du même coup passer la marque de 0-4 à 3-4 en seulement 210 secondes.

Le problème? Les ralentis passés en boucle sur le vidéotron de la Vaudoise aréna sont on ne peut plus explicites: avant d’inscrire le but gagnant, l’attaquant suédois de FR Gottéron est bel et bien entré en contact avec le gardien Luca Boltshauser, qui venait de remplacer Tobias Stephan à la 27e minute. Les arbitres, qui avaient accordé la réussite en première intention sur la glace, n’ont pas revu leur jugement après avoir consulté la vidéo durant de longues minutes.

????Kuriose Szene: Die Refs entscheiden nach Video-Studium auf "good goal", Peltonen kann das nicht fassen und lässt das Tor per #CoachesChallenge nochmals prüfen - ohne Erfolg! #NationalLeague @FrGotteron @lausannehc pic.twitter.com/iluXyX6gRM — MySportsCH (@MySports_CH) February 8, 2020

Largement de quoi plonger Ville Peltonen, qui a fait usage en vain de son coach challenge pour obliger les arbitres à revoir la scène une deuxième fois, et le public lausannois dans une noire colère. «A mon avis, il y avait faute, a estimé l'attaquant du LHC Josh Jooris en soupirant. Mais que voulez-vous, on ne peut rien y changer».

Dans le camp fribourgeois, personne ne se plaindra de cette décision très favorable, bien évidemment. Les trois points obtenus par les Dragons samedi à Lausanne (cinquième victoire en autant de derbies contre le LHC) permettent aux hommes de Christian Dubé de se hisser à la neuvième place du classement, à un petit point du huitième rang significatif de qualification pour les play-offs.