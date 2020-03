Voilà, c’est fini.

Game Over.

Hey! On sait bien qu’il n’y aura pas de play-off cette année.

Le pire dans tout cela, c’est qu’il faut que ça tombe la seule fois où il y a quatre équipes romandes qualifiées et que GE Servette est favori.

D'ailleurs un collègue genevois m’a dit l'autre jour: «nous (donc en parlant du GSHC) on perd jamais à la régulière. Faut toujours qu’il y ait un truc.» Quand c’est pas les arbitres, c’est un virus. Voilà.

(Le bon côté, c’est que le coronavirus génère quand même sacrément plus de clics qu’un article sur le LHC ou Gottéron. Et ça, c’est pas forcément une mauvaise nouvelle dans ce business, tsé).

Enfin bon, avant de bâcher et que je parte en vacances jusqu’en septembre, voici quand même un dernier Hockey Inside pour la route.

Je te dis tout de suite c’est le pire épisode de la saison, histoire de rendre un hommage digne de ce nom à la pire saison de l’histoire du hockey suisse.

Hockey Inside, épisode 12 - Le Best of du pire:

1. Pire scénario: Allez on joue, mais à huis clos. Sans pression négative, le LHC survole les play-off et remporte le titre de champion dans son aréna vide. Ok cool quand même, après tout.

Sauf que le titre est finalement invalidé après recours du SCB.

2. Pire mensonge: «C’est vrai, je n’aurais pas dû donner ce coup de poing. Cela me servira de leçon». De Beat Forster au sujet de sa petite claque sur Alexei Dostoïnov.

Parce que vois-tu Alexei, le Beat Forster de l'époque à Wendel Clark, lui, il faisait des trucs comme ça:

3. Pire moment: Le weekend à huis clos, on est tous d’accord là-dessus.

4. Pire décision: Limoger Ville Peltonen à deux matches de la fin de la saison en s’imaginant que ça ira mieux (quoi que stratégiquement c’était plutôt bien joué d’avoir anticipé la crise du coronavirus, ce qui fait qu’on a pas eu le temps de critiquer ce choix totalement vide de sens).

5. Pire grincheux: Dustin Jeffrey (LHC). A prévu de retrouver éventuellement le sourire la saison prochaine à Berne. Mais c'est sans garantie.

6. Joueur le moins dangereux: Tyler Moy (LHC).

7. Joueur le moins technique: Daniel Brodin (FR Gottéron).

8. Joueur le moins rapide: Linus Klasen (Lugano). Inversement à la plupart de ses pairs, a des mains qui vont beaucoup plus vite que les jambes.

9. Joueur le plus inoffensif qui a l’air le plus méchant: Marco Maurer (GE Servette).

10. Pire vieux (40 ans et plus): Julien Vauclair (Lugano). A sa décharge, seul vieux de plus de 40 ans de la Ligue.

11. Joueur le plus crispé (sur la glace): Rajan Sataric (Bienne). Mais relax, bordel!

12. Pire «Fail»: Un président qui se connecte sur le forum du LHC à 1h du matin pour y poster un message de détresse.

13. Pire blague: Christian Dubé, pas peu fier d’avoir réussi à re-signer le désormais multi-millionnaire Reto Berra pour quatre saisons supplémentaires, au mois d’août: «Reto voulait avoir une chance de gagner un titre et il a choisi Fribourg pour essayer d'y parvenir.»

Celle-là, elle est vraiment bonne.

14. Pire faute: Celle de Robbie Earl sur Julien Sprunger à la mi-septembre à Langnau. Comme quoi plus c’est gros, plus ça passe comme une lettre à la poste.

15. Pire excuse: «La situation actuelle exige une nouvelle impulsion». Sascha Weibel, que l’on n’avait ni vu ni entendu jusque-là, après avoir corona-viré Ville Peltonen et Jan Alston dans l’espoir de bien paraître aux yeux des futurs propriétaires du LHC.

16. Pius Suter a été élu MVP (presque) à l’unanimité par les capitaines et entraîneurs des 12 équipes de National League dans un sondage commun de la Tribune de Genève, 24 Heures, Bund et TagesAnzeiger.

Suffisant pour froisser ceux pour qui le gardien de FR Gottéron Reto Berra, exceptionnel de janvier à fin février, soit pendant un tiers de saison, s’imposait comme un choix plus pertinent.

J’imagine qu’en Suisse romande on sera tous plus facilement d’accord sur le choix du MVP et on pinaillera un peu moins le jour où Killian Mottet marquera 30 buts, récoltera 54 points et terminera en tête du classement des compteurs. Ou bien?

17. Si Heinz Ehlers, qui va quitter Langnau en fin de saison, a réussi à guider deux fois un LHC en bois jusqu’au 7e match des quarts de finale, imagine jusqu’où il aurait pu aller avec une équipe du LHC en or massif comme celle que Ville Peltonen a eu sous la main durant une saison et 47 matches…

Le facteur sonne toujours deux fois: et si Heinz Ehlers revenait au LHC, hein?

18. Ah bein alors là, je n’y aurais jamais pensé: FR Gottéron veut mettre la main sur le Fribourgeois du LHC, Christoph Bertschy. Faut reconnaître qu’ils sont vraiment au top question scouting.

19. Félicitations à Patrick Emond pour sa distinction d’entraîneur de l’année (vote des capitaines et entraîneurs). Mais comment se fait-il que Christian Dubé n’a récolté aucune voix?

Quarante-quatre matches sur le banc des Dragons, 26 victoires, plus de 1,6 point par match, une équipe héliportée de la 11e place le 5 octobre à la 7e à la fin du mois de février, pas mal pour un coach qui n’avait aucune expérience à ce poste!

Est-ce que ce n’est pas une performance largement plus impressionnante que celle réalisée par Emond avec GE Servette, Dan Tangnes avec Zoug ou Rikard Grönborg avec les ZSC Lions? Le voici pour moi l’entraîneur de l’année: Christian Dubé!

«Entraîneur de l'année, moi? C'est pas si con que ça, finalement...»

20. A propos du coronavirus, un joueur m'a dit ce matin: «Je respecte les précautions de base, comme me laver les mains plus souvent. Mais sinon, j'essaie de vivre le plus normalement possible. Par exemple, je continue de commander des plats chez le traiteur thaï.»

Je suis pas sûr s'il plaisantait.