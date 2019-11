Le HC Bienne a remporté un match qui aurait finalement mérité de se conclure sur un résultat nul. Mais comme la parité n’existe plus en hockey sur glace, les Seelandais ont été crédités du point de bonus grâce à une envolée spectaculaire de Luca Cunti à 41 secondes de la fin du temps additionnel.

Il y a toutefois fort à parier que sans Jonas Hiller, les deux formations n’auraient pas dû attendre aussi longtemps avant de connaître le nom du vainqueur. L’ancien gardien de NHL a démontré hier ce qui fait la différence entre un bon gardien et un grand gardien. Son début de match a été quelconque, avec un but tout à fait évitable concédé après moins de trois minutes de jeu. Cela peut arriver, même aux meilleurs dans la profession.

C’est dans les moments charnières que l’Appenzellois, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison, a démontré qu’il a toujours ce petit quelque chose en plus. Cette présence naturelle, pour commencer, qui intimide l’adversaire. Et ce calme, aussi, qui déteint positivement sur le reste du groupe. Le HCB n’a pas été dominé, bien au contraire, mais il lui est arrivé mardi de traverser quelques petits passages à vide lorsque la pression zougoise a gagné en intensité. Comme en fin de troisième période, lorsque le HCB, à quatre contre cinq, semblait si vulnérable. Comme en prolongations ensuite, lorsque Raphael Diaz, Jan Kovar et surtout Grégory Hofmann se sont faits voler autant de pucks de match par le gardien du HC Bienne. Tantôt avec la jambière, tantôt avec la mitaine. Tantôt avec le torse. Mais toujours avec calme et sérénité. Jonas Hiller, devant ses filets, avait tout simplement l’air gigantesque. Il a logiquement fini par remporter la bataille mentale qui a permis au HCB de valider deux précieux points.

Hier dans un duel qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, le HC Bienne avait un petit supplément d’âme nommé Jonas Hiller.

Cyrill Pasche, Zoug

Zoug – Bienne 3-4 ap (2-3 1-0 0-0)

Bossard Arena. 6676 spectateurs.

Arbitres: MM. Lemelin, Kaukokari, Fuchs et Kaderli.

Buts: 3e Diaz (Kovar) 1-0, 4e Rathgeb (Neuenschwander) 1-1, 6e Langenegger 2-1, 8e Künzle (Kessler, Rathgeb/ 5 c 4) 2-2, 10e Rajala (Pouliot, Ullström) 2-3, 35e Simion (4 c 5!) 3-3, 65e Cunti 3-4.

Zoug: Hollenstein; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Stadler; Zryd, Zgraggen; Thiry; Klingberg, Lindberg, McIntyre; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, Leuenberger, Meyer ; Langenegger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Ulmer, Moser; Ullström, Pouliot, Rajala; Künzle, Cunti, Kohler; Karaffa, Fuchs, Kessler; Schläpfer, Gustafsson, Neuenschwander; Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Zoug sans Bachofner, Genoni, Morant, Senteler, Schnyder ni Thorell (blessés). Bienne sans Brunner, Fey, Hügli, Kreis, Lüthi, Riat, Tschantré (blessés) ni Schneider (surnuméraire). Tir sur le poteau: Rajala (4e). Temps mort demandé par Bienne(57e) et Zoug (59e).

Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’ contre Zoug.