Coéquipier des défenseurs bernois Roman Josi et Yannick Weber chez les Nashville Predators, le gardien Pekka Rinne a inscrit un but en NHL dans la nuit de jeudi à vendredi.

A Chicago, où le club du Tennessee a battu les Blackhawks (2-5), le vétéran finlandais (37 ans) a scellé la marque dans un filet déserté par le Québécois Corey Crawford à 22 secondes du coup de klaxon. Après avoir récupéré la rondelle derrière sa cage, Rinne a décoché un tir. Le puck s’est envolé et a fait mouche à l’autre bout de la patinoire.

