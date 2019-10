Avec 39 arrêts, Robert Mayer a mérité sa récompense d’homme du match, vendredi aux Vernets face à Lausanne (2-1). A vrai dire, le dernier rempart de Ge/Servette aurait même mérité un blanchissage. Mais son équipe a été battue dans le slot par Christoph Bertschy à 22 secondes seulement de la sirène finale. Rageant? Oui et non. Oui parce qu’un shutout fait toujours du bien et que le No 29 est encore en quête d’un tel honneur cette saison. Non parce qu’il y a globalement - et au-delà d’un deuxième derby lémanique remporté - bien plus que cela à retenir de cette soirée.

Les Aigles ont été battus dans le slot par Christoph Bertschy à la 60e? Vendredi, ils n’ont pas perdu beaucoup plus de duels en zone défensive, où ils ont fait preuve d’une très belle maîtrise. Robert Mayer n’a capitulé qu’à une reprise? Il a été très bien aidé par son équipe, dont l’organisation, la discipline, la compacité, l’agressivité et la solidarité (15 tirs bloqués) a régulièrement maintenu les tentatives vaudoises en périphérie.

Ge/Servette avait encaissé 25 réalisations lors de sa série de cinq défaites en six matches (4,2 buts reçus en moyenne). Vendredi, il a donc retrouvé une assise défensive et tous les ingrédients qui vont avec. Y compris la présence d’Henrik Tömmernes. Impossible de ne pas voir de relation de cause à effet entre le retour de blessure du défenseur suédois et la prestation collective livrée par les Aigles face au LHC.

Absent depuis le 20 septembre, le patron de l’arrière-garde genevoise a directement été en mesure d’avaler 23’38 de temps de glace et les responsabilités qui vont avec (19’14 de présence en moyenne pour Jens Olsson durant l'indisponibilité de Tömmernes). De quoi décharger, libérer, rassurer et guider l’ensemble de la défense, où des joueurs tels qu’Arnaud Jacquemet (14’13 vendredi face à Lausanne contre 18’54 samedi dernier à Bienne), mais surtout des jeunes comme Roger Karrer (14’57 contre 17’11) et Simon Le Coultre (9’53 contre 13’14) ont pu évoluer avec un peu moins de poids sur leurs épaules.

Jérôme Reynard, Genève