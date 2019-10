Lorsque l’on fait remarquer à Patrick Emond, le coach des Aigles, que Genève-Servette pointe en troisième position après 16 matches de championnat en dépit de sa fâcheuse manie d’alterner les hauts et les bas, le Québécois botte habilement en touche. «Le classement, ce n’est pas si important que cela. Je le regarderai plus en détail après 45, 50 matches», sourit-il.

Alors que près d’un tiers du chemin a déjà été effectué par ces Aigles qui continuent de défier les pronostics d’avant-saison, le nouveau technicien de l’équipe attache davantage d’importance à la façon dont ses hommes gèrent les lendemains de défaite. Il y en avait eu un peu trop à son goût ces derniers temps, et le Québécois n’avait d’ailleurs pas manqué, durant la semaine, de (re)placer ses joueurs devant leurs responsabilités. «Si les vingt joueurs du groupe ne donnent pas leur maximum à chaque match, alors nous ne sommes qu’une équipe ordinaire», rappelle-t-il. Contre Ambri aux Vernets, ses hommes ont assimilé le message et su retrousser leurs manches pour mettre trois points précieux au chaud.

Genève-Servette ne bouclera peut-être pas la saison régulière sur le podium, mais si les Aigles veulent aborder la phase finale du championnat dans les meilleures dispositions possibles, la façon dont ils rebondiront après les défaites déterminera s’ils feront ou pas partie du bon wagon au printemps prochain. En ce sens, la victoire 3-1 de vendredi soir contre Ambri, acquise après deux défaites de rang (dont une en Coupe de Suisse) contre les ZSC Lions est un pas dans la bonne direction et fait partie des bonnes habitudes à prendre pour la suite du championnat. Pour une équipe comme le GSHC, qui compte plusieurs joueurs relativement peu expérimentés dans ses rangs, le fait de tout entreprendre pour maintenir une dynamique positive prendra assurément de plus en plus d’importance au cours des prochaines semaines.

Cyrill Pasche, Genève

Genève-Servette - Ambri 3-1 (1-1 0-0 2-0)

Les Vernets. 6080 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Dipietro, Fuchs et Duarte.

Buts: 2e D’Agostini (Trisconi/ 4 c 5!) 0-1, 20e (19’42) Winnik 1-1, 44e Tömmernes (Rod), 60e (59’14) Tömmernes (Wingels/ 4 c 5, cage vide) 3-1.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wingels, Smirnovs, Rod; Wick, Fehr, Winnik; Douay, Berthon Maillard; Miranda, Kast, Bozon; Riat.

Ambri: Hrachovina; Forra, Dotti; Plastino, Jelovac; Fischer, Payr; Pinana; Trisconi, Flynn, Egli; D’Agostini, Müller, Hofer; Incir, Goi, Bianchi; Neuenschwander, Dal Pian, Kneubühler; Mazzolini.

Notes: Genève-Servette sans Fritsche, Richard, Tanner (blessés) ni Olsson (surnuméraire). Ambri sans Conz, Kostner, Novotny, Rohrbach, Sabolic, Zwerger (blessés), Fohrler ni Ngoy (surnuméraires). Temps mort demandé par Ambri (59’07). Hrachovina (Ambri) quitte sa cage au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’54 à 59’14).

Pénalités: 4 x 2’ contre GS; 3 x 2’ + 1 x 10’ (D’Agostini) contre Ambri.