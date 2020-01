Une objet blanc non identifié qui s’envole sur la glace, c’est l’euphorie sur le banc des Grenat, comme dans une classe d'adolescents. Gauthier Descloux, chargé, ce vendredi, d’ouvrir et de fermer la porte pour les copains, vient de lancer sa casquette pour saluer le coup du chapeau d’Henrik Tömmernes. C’est la première fois que cela lui arrivait au Suédois, de marquer un hat-trick en Suisse, bien aidé par ses coéquipiers qui ont tout fait sur la fin pour qu’il fasse trembler une troisième fois les filets alors que la cage était vide.

Cela méritait bien ce petit coup de folie. GE Servette n’a pas remporté (encore) le championnat, mais un match référence à Zoug, 5 à 1 dans cette patinoire du leader qui lui a toujours posé des problèmes. Les Genevois, qui avaient tiré à onze reprises leur révérence sur cette glace, attendaient ce moment-là depuis le 30 novembre 2014!

Lire notre compte-rendu de la rencontre.

Alors oui, ce n’était que la 33e partie de la saison, il en reste encore 17, mais qu’elle était belle cette victoire. Elle a été fêtée comme il se doit dans le vestiaire des Aigles avec des chants de gloire pour le héros de la soirée. Cela aurait pu être aussi Robert Mayer, auteur encore une fois d’une performance majuscule. Ou Daniel Winnik, qui a travaillé comme un forçat de la première à la dernière minute. Ou encore Tommy Wingels, toujours là au bon moment pour marquer son but. Ou Marco Maurer, qui s’est couché sur un puck. Ou Simon Le Coultre, qui ne cesse de progresser. Ou Noah Rod pour son inlassable labeur. Ou encore Eric Fehr pour son implication...

J'aurais pu citer toute cette bande de potes qui jouent tous les uns pour les autres. Il y a une telle ambiance dans cette formation que ce groupe est capable de grande chose, d’aller tutoyer les étoiles, s'offrir un vase jaune, qui sait. C’est la différence avec d’autres grosses équipes du championnat, qui ont, c’est vrai, de plus belles patinoires et de plus gros budgets qu'aux Vernets, mais il leur manque l’essentiel: ce vestiaire qui dégage de la joie, beaucoup de vie et qui amène du jeu. Comme nous le confiait Tanner Richard cet automne dans une interview, «il y a une âme, cet esprit de famille qui n'existe pas ailleurs».

C’est peut-être bien ça, ce qui a permis ce vendredi à Zoug, à ce GE Servette de s'offrir, avec la manière, cette casquette chez le leader.

Christian Maillard, Zoug

Zoug - GE Servette 1-5 (1-1 0-3 0-1)

Bossard Arena. 7200 spectateurs. Arbitres: MM.Salonen, Fluri; Kaderli et Schlegel.

Buts: 3e Winnik (Tömmernes) 0-1, 9e Diaz (Hofmann, Martschini) 1-1, 21e Tömmernes (Jacquemet, Fehr/4 c 4) 1-2, 34e Tömmernes (Karrer, Fehr/5 c 4) 1-3, 36e Wingels (Le Coultre, Bozon/5 c 4) 1-4, 59e Tömmernes (Wingels, Rod/5 c 6/dans la cage vide) 1-5.

Zoug: Genoni; Morant, Diaz; Geisser, Schlumpf; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder; Leuenberger, Albrecht, Volejnicek. Coach: Dan Tangnes.

Ge/Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Wingels, Richard, Rod; Miranda, Fehr, Winnik; Maillard, Smirnovs, Bozon; Kast, Berthon, Douay; A. Riat. Coach: Patrick Emond.

Notes: Zoug sans Bachhofner, Stadler, Schnyder, Zraggen, Langenegger, Bougro ni Hollenstein (blessés). Ge/Servette sans Mercier, Wick, Fritsche (blessés), Charlin, Cajka, Patry (M20), Guebey, Vouillamoz ni Heinimann (avec Sierre). Temp-mort: Zoug (55’31’’), qui sort son gardien au profit d’un joueur supplémentaire jusqu'à 58'52''.

Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 3 x 2’ + 1 x 10’ (Winnik/comportement antisportif) contre Ge/Servette.