Le HC Sierre n’a gagné qu’un seul match depuis la blessure à un genou de Goran Bezina survenue le 23 décembre contre les Ticino Rockets. Mercredi soir à la patinoire de Graben, les néo-promus ont coulé à pic devant leur public face à l'un des grands favoris de Swiss League.

Résultat des courses, une cuisante défaite 1-8. Si Dany Gélinas avait élevé la voix le 29 décembre dernier après une très mauvaise performance de ses hommes à domicile contre le HC Ajoie (0-4), le coach québécois se montre cette fois-ci plus compréhensif après la déroute des Rouge et Jaune face à Kloten.

Adieu, playoffs?

A la décharge des Sierrois, trois éléments clé de l’équipe manquaient à l’appel : l’attaquant québécois Guillaume Asselin ainsi que les défenseurs Goran Bezina et Eliott Meyrat. Des absences cumulées qui ne pardonnent pas face à la meilleure formation de Swiss League. «Sans Bezina et Meyrat, c’est ma première ligne de défense qui manquait. Que voulez-vous faire face à une aussi bonne équipe que Kloten...», regrette Dany Gélinas. «Enfin, parler des absents ne va pas nous aider à avancer et à rebondir. Nous traversons une passe très difficile, sans doute la plus dure de la saison puisque de nombreuses équipes sont désormais en mode playoffs. Ce qui signifie que nous allons affronter beaucoup d’adversaires qui veulent absolument faire des points. Ce sera encore plus compliqué, mais on va s’accrocher.»

Avec 14 points de retard sur la barre, le HC Sierre (9e) peut d’ores et déjà tirer un trait sur une hypothétique participation aux séries pour le titre, même si tout reste encore jouable mathématiquement. «Nous allons travailler et nous préparer avec cet objectif en tête jusqu’à ce que cela ne soit plus possible d’un point de vue mathématique, relativise Gélinas. Disons que jouer avec l’espoir de décrocher une place en play-off est plus stimulant que de devoir jouer avec la peur de la relégation.»

Bezina espère revenir dans deux semaines

Samedi, les Sierrois se déplaceront à Winterthour – avant-dernier du classement avec 10 points de retard sur le HC Sierre - avec l’espoir de rebondir après la claque encaissée contre Kloten. Lueur d’espoir dans le camp valaisan, le possible retour au jeu de Guillaume Asselin. «Une décision sera prise au jour le jour», précise Gélinas, satisfait et fier de voir que les blessés, à l’image Goran Bezina, font tout leur possible pour retrouver la compétition le plus rapidement possible malgré la mauvaise passe traversée par le club.

«Si l’on en croit les dires de Goran Bezina, il devrait rejouer dans deux semaines», explique le coach des Rouge et Jaune, bien conscient que le dernier mot reviendra tout de même aux médecins qui suivent les progrès effectués par l’ex défenseur international. Par les temps qui courent, l'expérience du défenseur montheysan ne ferait vraiment pas de mal au néo-promu...