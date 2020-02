En septembre, lorsque le championnat n’est pas encore commencé, tous les acteurs évoquent déjà cette autre saison. Ces play-off où tous les compteurs sont remis à zéro et où les huit heureux élus rêvent de titre. Pour aborder au mieux cette période chérie de tous les hockeyeurs, il convient d’arriver lancé. Il y a un an, GE Servette avait déboulé comme un avion. Après une opération commando et un dernier match de folie contre les ZSC Lions, les Aigles avaient arraché leur qualification (8es) et mené la vie très dure au futur champion, le CP Berne.

Cette saison, le décor et le scénario sont totalement différents. Après une saison régulière remarquable, les hommes de Pat Emond peuvent se permettre de se préparer sans aucun stress. Leur qualification est acquise après la victoire à Lugano (1-2). Leur place dans les quatre premiers est pratiquement assurée également. Il pourrait donc y avoir une certaine forme de relâchement au sein d’un effectif que personne ne voyait à cette place et à ce niveau. Mais dans le vestiaire, il y a des routiniers qui veillent au grain. Et à la bande, il y a un staff qui sait où il veut aller en play-off et surtout comment.

Pour maintenir ses hommes sous pression et pour cimenter un peu plus le groupe. Pat Emond et ses adjoints ont programmé ces derniers jours deux longs déplacements de deux jours pour les deux matches programmés à Davos, mardi, et à Lugano, samedi. Le Québécois, qui a tout de même vécu deux longues épopées victorieuses ces deux dernières années avec les juniors élites, sait comment s’y prendre pour préparer sa monture sans pour autant la ménager.

La cohésion hors-glace, ces joueurs qui font l’impasse sur la Saint-Valentin pour mieux se retrouver entre-eux, tout cela se ressent sur la glace. Contre un Lugano brillant depuis plus d’un mois, GE Servette s’est mis en mode play-off, livrant un match solide à défaut d'être génial. Des charges, de la vitesse, du trafic devant le gardien. Et au final, une victoire qui va conforter les Aigles dans la certitude qu’ils sont sur le bon chemin.

Grégoire Surdez, Lugano

