L’ex capitaine des Grenat, Kevin Romy, sera de retour aux Vernets à l’occasion du match Genève-Servette – Lugano, une affiche entre deux clubs qui ont marqué la carrière de l’ancien international.

Le GSHC profitera de l’occasion pour rendre hommage au numéro 88, qui a pris sa retraite sportive en en juillet 2019, après avoir porté à 482 reprises le chandail genevois et disputé en outre 339 matches sous celui du HC Lugano (entre 2005 et 2012), avec qui il a d’ailleurs remporté le titre de champion de Suisse en 2006, soit le dernier sacre en date du club tessinois. Avec Genève, Romy a remporté deux fois la Coupe Spengler (2013 et 2014). «Je me réjouis et je suis vraiment très honoré que le club fasse cela pour moi, explique Kevin Romy au téléphone. Ce sera la première fois que je vais aux Vernets cette saison, cela sera forcément spécial!». L'ex Grenat sera au match entouré de son épouse et de ses enfants.

151 capes internationales

Formé au HC La Chaux-de-Fonds, Romy a été l’un des joueurs romands les plus doués de l’histoire, comme en attestent ses 434 points (177 buts, 257 assists) en 840 matches disputés dans l’élite. Le Chaux-de-Fonnier est aussi le 20e joueur le plus capé du hockey suisse avec 151 sélections (11 buts, 30 assists), dont une participation aux Jeux olympiques (en 2014 à Sotchi) et sept championnats du monde à son actif.

Chris McSorley, qui l’avait fait venir à Genève en 2002, et l’actuel président Laurent Strawson, honoreront mardi soir aux Vernets l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club et du hockey suisse.

Cyrill Passche