Fribourg-Gottéron ne pourra pas jouer son premier match à domicile de la saison 2019-2020, dont le calendrier sera publié d’ici à la fin du mois de juin, avant le 1er octobre. La raison: les travaux de rénovation de la patinoire et, plus particulièrement, la phase de démontage de la toiture existante et de pose du nouveau toit qui sera couvert de panneaux solaires sur 2200 m2.

Les Dragons retrouveront leur public une fois cette phase terminée et patineront dans une enceinte de 6500 places, soit la même capacité que la saison dernière. Lorsque la totalité des travaux sera achevée, soit pour le début de la saison 2020-2021, le stade pourra accueillir 8500 spectateurs.

Avant de retrouver leur écrin, les Fribourgeois s’entraîneront sur la deuxième surface de glace du site de Saint-Léonard. «Pour nos juniors et pour le patinage artistique, notamment, nous avons cependant besoin d’une deuxième piste, explique Raphaël Berger, directeur du HC Fribourg-Gottéron. C’est pourquoi une partie des activités sera transférée à Guin.»

Le premier match du championnat 2019-2020 de National League aura lieu le 13 septembre. Selon le calendrier provisoire, que les clubs devront ratifier vendredi, l’équipe entraînée par Mark French livrera ses quatre premières parties à l’extérieur. Le 1er octobre, alors que, selon nos sources, les Dragons se frotteront à Berne pour leur première sortie à domicile, le classement sera donc boiteux puisque certaines formations auront déjà joué neuf matches.

Julien Sprunger et ses coéquipiers utiliseront les dates de réserve du calendrier, principalement les mardis dévolus à la Ligue des champions, pour disputer les duels initialement prévus du 13 au 30 septembre. (nxp)