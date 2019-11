FR Gottéron s’est appuyé sur son gardien Reto Berra, gagnant mardi à Berne et dans une forme étincelante hier à Zoug, pour signer une troisième victoire consécutive en championnat. Après Lausanne à domicile samedi dernier, Berne mardi dans la capitale et désormais Zoug à la Bossard Arena (0-4), les Dragons ont ainsi consécutivement battu trois des grosses cylindrées du championnat.

Si les Fribourgeois ont été meilleurs que les Zougois en première période, ils ont dû retrousser leurs manches lors du deuxième tiers temps, lorsque l’EVZ a appuyé sur l’accélérateur et n’est presque plus ressorti du camp de défense des Dragons. Les hommes de Christian Dubé et Sean Simpson se sont compliqué la tâche en écopant de trois pénalités mineures entre la 20e et la 40e minute, offrant au passage beaucoup de munitions au duo Hofmann/Martschini en powerplay. Des séquences d’infériorité numérique qui n’ont toutefois pas eu d’incidences au tableau d’affichage, mais qui ont tout de même brisé la bonne dynamique entrevue en début de rencontre.

Chavaillaz lance Gottéron

Les deux formations ont abordé la troisième période sur le score de 0-0 pendant que les deux gardiens de l’équipe de Suisse, Leonardo Genoni et Berra, continuaient de se livrer leur duel à distance. Le premier nommé a toutefois capitulé le premier, suite à un but du défenseur Benjamin Chavaillaz, parfaitement démarqué par l’ancien du EVZ, Viktor Stalberg, à la conclusion d’une contre-attaque fribourgeoise fulgurante (53e, 0-1). Les Dragons ont doublé la mise grâce à Samuel Walser, qui a profité du travail de Tristan Vauclair et Lukas Lhotak derrière la cage des buts zougois (56e, 0-2). A deux minutes et 40 secondes du gong, Killian Mottet a inscrit le but de la sécurité à 5 contre 3 (58e, 0-3) avant que Viktor Stalberg ne scelle le score dans la cage vide (59e, 0-4).

Zoug – FR Gottéron 0-4 (0-0 0-0 0-4)

Bossard Arena. 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Urban, Altmann et Wolf.

Buts: 53e Chavaillaz (Stalberg, Abplanalp) 0-1, 56e Walser (Lhotak, Vauclair) 0-2, 58e Mottet (Desharnais, Gunderson) 0-3, 59e Stalberg (Gunderson/4 c 5, cage vide) 0-4.

Zoug: Genoni; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Zryd, Zgraggen; Thiry, Stadler; Martschini, Kovar, Hofmann; Klingberg, Lindberg, McIntyre; Simion, Leuenberger, Bachofner ; Langenegger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Schneeberger, Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Vauclair, Walser, Lhotak; Rossi, Schmutz, Stalberg; Lauper, Schmid, Schneeberger; B. Entraîneur: Dubé.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre Berne.

Notes: Zoug sans Senteler, Schnyder ni Thorell (blessés) FR Gottéron sans Bykov, Marchon, Sprunger (blessés) ni M. Forrer (surnuméraire). Tir sur la transversale: Schlumpf (23e). Zoug sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’28 à 58’09).