Lausanne à domicile samedi dernier (3-2), Berne mardi dans la capitale (2-1) puis Zoug hier soir en Suisse centrale (4-0): FR Gottéron vient de valider trois victoires dans le temps réglementaire et d’empocher neuf points juste avant la pause internationale. Le scénario idéal pour Christian Dubé et Sean Simpson, un duo improbable raillé et pointé du doigt il y a à peine plus d’une semaine, lorsque le début de leur collaboration à la bande s’était soldé par deux défaites coup sur coup.

Aujourd’hui, Gottéron n’est plus lanterne rouge et pointe même à une toute petite unité d’une place dans le Top 8. Rien de tel qu'une série de succès pour se remettre les idées en place. Pas de quoi fanfaronner à ce stade, mais force est de constater que la saison des Dragons prend désormais une toute autre tournure. Ces trois victoires retentissantes contre autant de prétendants au titre d’ici au printemps prochain, cueillies juste avant la pause internationale, offrent désormais au staff d’entraîneurs le luxe de travailler et de peaufiner les détails durant les dix prochains jours dans une atmosphère un peu plus respirable. Les Dragons, qui ne rejoueront pas avant le 12 novembre face à GE Servette à domicile, ont toutefois encore du pain sur la planche.

Reste que les heures de glace, sans la pression des matches, permettront de procéder à quelques ajustements tactiques supplémentaires. Des plages de travail intensif et une remise à niveau qui ne seront pas de trop pour une équipe qui vient à peine de retrouver ses esprits après l’un des débuts de saison les plus chaotiques de ces dernières années.

Cerise sur le gâteau, la reprise du championnat dans dix jours devrait aussi coïncider avec le grand retour au jeu de Julien Sprunger. Si Reto Berra a été fondamental tant à Berne mardi que vendredi à Zoug, où il s’est offert un superbe blanchissage, la présence et l’apport offensif du capitaine et joueur emblématique du club tombera évidemment à point nommé pour Gottéron.

Cyrill Pasche, Zoug

