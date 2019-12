Gary Sheehan (55 ans) a enchainé les tours d’honneur après le triomphe de son équipe face au HC Bienne en demi-finale de la Coupe de Suisse (4-3). Le public de la patinoire du Voyeboeuf ne s’est pas trompé en rappelant à n’en plus finir cet homme qui a permis au HCA de renverser des montagnes depuis son arrivée au club en 2014: champion de Suisse de LNB en 2016, demi-finaliste de la Coupe en 2018 et maintenant finaliste sensationnel de l’édition 2019-2020.

«C’est un de mes plus grands succès, un de mes plus grands matches aussi avec le HCA», a-t-il soufflé dans le corridor qui mène au vestiaire de l’équipe jurassienne, revenue à deux reprises dans le match dimanche face aux Biennois. De 0-2 à 2-2. De 2-3 à 3-3. Avant de faire la différence sur un malentendu: une faute ajoulote sur le défenseur Samuel Kreis que les arbitres ont interprété comme une simulation a finalement permis à Nicolas Thibaudeau de tirer son épingle du jeu et d’inscrire le but gagnant d’un duel épique (50e, 4-3).

Trois pointures éliminées

Dans les moments de liesse qui ont suivi la qualification du HCA pour la finale du 2 février contre Davos (ce ne sera pas à Porrentruy en raison des infrastructures et d’une patinoire en rénovation), Sheehan était ému comme rarement. Satisfait aussi, bien évidemment, presque sur un nuage. Ses irréductibles Ajoulots ont encore éliminé une équipe de pointe de l’élite (après Lausanne en huitième de finale et Zurich en quart, c'était au tour de Bienne en demi-finale), mais l’histoire du coach québécois est aussi celle de ses deux joueurs vedettes et compatriotes de 29 ans, le meneur de jeu Philip-Michaël Devos et le buteur Jonathan Hazen (auteur d'un doublé dimanche).

L'élite les boude

Trois hommes qui, malgré leurs exploits à répétition en championnat ou en Coupe et l'étendue de leurs compétences, n’ont toujours pas trouvé grâce aux yeux des formations plus huppées de l’élite.

Cela fait maintenant quinze années - à l’exception d’une parenthèse à Berne en tant qu’assistant en 2013-2014 – passées en LNB/Swiss League pour Sheehan et cinq saisons exceptionnelles au HCA à l'échelon inférieur pour le duo Hazen/Devos sans qu’aucun club de l’élite ne manifeste réellement d’intérêt. Il y a des choses qui, parfois, ne s’expliquent pas vraiment…

A moins qu’un exploit de plus, en finale contre Davos cette fois-ci en février, ne leur ouvre enfin les portes de la National League?

Cyrill Pasche, Porrentruy

Pour les détails du match, cliquez ici.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Ulmer, Sataric; Prysi; Ullström, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Fuchs, Neuenschwander; Kohler, Tanner, Karaffa. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Ajoie sans Prysi (avec Bienne). Bienne sans Fey, Gustafsson, Hügli, Lüthi, Riat ni Tschantré (blessés). Tirs sur le poteau: Muller (3e), Cunti (46e), Pouliot (56e). Temps mort demandé par Bienne (59’10). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’20 à la fin du match).

Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ contre Bienne.