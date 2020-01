Gritty, la mascotte des Philadelphia Flyers (NHL) qui s’est forgé une réputation de provocateur adorant transgresser les règles de bienséance, se retrouve dans les mailles de la justice: il est accusé d’avoir agressé physiquement un garçon de 13 ans au mois de novembre 2019 au Wells Fargo Center, le stade des Flyers.

La police de la ville de Pennsylvanie a confirmé l’information à «CBS», qui affirme que l’enquête suit son cours. «The Inquirer» relate l’incident: les Flyers avaient invité Brandon Greenwell et son père pour prendre des photos avec Gritty lors d’un événement exclusif pour les titulaires de billets de saison. Après une attente d’une heure, une scène choquante se serait produite: la mascotte aurait bondi de sa chaise, couru en direction de l’enfant avant de le charger violemment dans le dos.

