Championnat, Champions Hockey League, Coupe de Suisse. Des blessés à n’en plus finir, une équipe rarement au complet depuis le début de la saison. Le HC Bienne est à bout de forces et tire la langue. Il fallait tôt ou tard s’y attendre. Par le passé, c’est plutôt en novembre déjà que le HCB traversait ses pires moments de la saison. Les Biennois, cette fois-ci, ont différé leur passage à vide de quelques semaines et autant dire qu’ils ne s’en sortent finalement pas aussi mal que cela au vu des circonstances.

Reste que les deux sorties de pistes, contre Frölunda en quarts de la CHL alors que l’exploit était à portée de cannes, puis l’élimination dramatique à Porrentruy dimanche dernier au stade des demi-finales de la Coupe de Suisse, sont encore venues accentuer ce sentiment de coup de blues dans les rangs seelandais. Et pourtant, cette équipe battue 6-3 hier à Lugano et qui vient désormais de perdre ses trois derniers matches en championnat, continue de s’accrocher comme elle peut.

La boulette de Paupe

Elle n’était pas loin de sombrer à Lugano en première période (2-0) avant de renaître de ses cendres en 61 secondes (22e et 23e), puis d’égaliser une fois de plus en troisième période (44e, 3-3). Elle n’est pas passée bien loin non plus de remporter la mise hier au Tessin. Mais un lapsus lourd de conséquences du gardien Elien Paupe derrière sa cage au pire moment a permis à Alessio Bertaggia de glisser le puck de la victoire dans la cage vide (53e, 4-3). On appellera cela une «Pauperie», juste pour taquiner un peu.

Les Biennois n’ont certes plus la même énergie qu’en début d’exercice, mais leur fond de jeu leur a longtemps permis de limiter les dégâts dans un premier temps contre Lugano, puis de monter dans les tours par la suite. Il s’agit désormais pour eux de se remettre à gagner rapidement et d’éviter de perdre trop de terrain au classement. L’absence pour les six prochaines semaines de Marc-Antoine Pouliot, blessé, n’arrangera pas les choses, mais elle permettra au moins au cinquième étranger, le Suédois David Ullström, d’enfin enchaîner les matches en cette deuxième partie de saison. Il devra en faire davantage que jusqu’ici, tout comme l’Autrichien Peter Schneider, deux joueurs dans le dur face aux Bianconeri.

Cyrill Pasche, Lugano

Lugano – Bienne 6-3 (2-0 1-2 3-1)

Cornèr Arena. 5597 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Müller, Kaderli et Altmann.

Buts: 1e Klasen (0’’27) Klasen (McIntyre) 1-0, 9e Loeffel (McIntyre/ 5 c 4) 2-0, 22e Fuchs (Cunti, Fey) 2-1, 23e Künzle (Fuchs, Rajala/ 5 c 4) 2-2, 40e (39’50) Loeffel (Lajunen/ 4 c 4) 3-2, 44e Tanner (4 c 5!) 3-3, 53e Bertaggia (4 c 5!) 4-3, 59e Loeffel (4 c 6, cage vide) 5-3, 60e Chiesa (4 c 6, cage vide) 6-3.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Riva; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Jecker; Ronchetti; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Zangger, Lajunen, Suri; Fazzini, Romanenghi, Lammer; Walker, Sannitz, Jörg; Bürgler. Entraîneur: Domenichelli.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Kreis, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Gustafsson, Neuenschwander; Tschantré, Tanner, Holdener. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Lugano sans Morini, Vauclair (blessés) ni Chorney (surnuméraire). Bienne sans Hiller (ménagé), Moser (Suisse M20), Hügli, Lüthi, Riat, Ulmer ni Pouliot (blessés). Tir sur le poteau: Loeffel (4e), Fazzini (10e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’36 à 58’41; puis de 58’50 à 59’55).

Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’ contre Bienne.