Sèchement battus 5-0 samedi en championnat sur sa patinoire par Lulea, les joueurs de Leksands n'avaient pas de quoi sourire dans le vestiaire après la rencontre. L'une d'entre eux n'y est pas allé par quatre chemins pour évacuer sa frustration.

L'attaquant Patrick Zakrisson, par ailleurs ancien joueur de Lugano, a ainsi passé ses nerfs successivement le caddie des maillots et une poubelle qui se trouvait sur son passage.

To say Patrik Zackrisson wasn't pleased with the result in the SHL yesterday is an understatement... ???? pic.twitter.com/CUyu0mlTfO