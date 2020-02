Steve Guerdat a vécu énormément d’émotions par le sport. Mais le champion olympique le souligne, ce qu’a fait le HC Ajoie dimanche est hors du commun. Après l’apothéose du match, le cavalier a pu aller échanger avec les joueurs de son équipe de cœur, dans le confinement des vestiaires. Un moment de d’échange qu’il a accepté de partager.

«J’étais vraiment content d’avoir pu aller échanger avec l’équipe dans les vestiaires après la victoire en Coupe de Suisse. Même plus que les féliciter, je voulais les remercier! Faire vivre un tel moment à moi, mes amis, ma famille mais surtout à tout un canton, toute une région c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. Évidemment je les ai aussi félicités, mais d’abord je voulais les remercier. J’ai rarement connu de tels moments de sport.

»Grâce à mon titre olympique, j’ai eu régulièrement la chance de participer à des événements sportifs à titre d’invité, à matches de football ou des compétitions d’athlétisme par exemple. J’ai pu aller dans les couloirs et rencontrer des «stars». Mais je me suis souvent confronté à une certaine fermeture. Il n’est pas rare que les sportifs ne cherchent pas à regarder plus loin que le bout de leur nez. Certains pensent que seul leur sport et leurs performances comptent. Jusqu’à maintenant je me sentais mal à l’aise dans ces situations.

»Mais en arrivant dimanche dans le vestiaire de cette équipe, c’était vraiment autre chose. Toute l’équipe et le staff m’ont témoigné un grand respect, m’ont remercié des mots d’encouragement que j’ai pu leur adresser. Ils m’ont posé des questions aussi. Ces hockeyeurs sont des sportifs extraordinaires. Dimanche avec eux, je me sentais vraiment bien, je faisais partie de la famille.

»Pour moi cela montre bien la personnalité de ces gens, qui ne sont pas seulement des athlètes. C’est aussi pour cela que tout le peuple jurassien les aime tant. Il n’y a pas que l’exploit sportif, il y a aussi ce qu’ils véhiculent, le cœur et la personnalité qu’ils ont, ce qu’ils représentent. Pour moi, ces aspects sont encore plus importants que le résultat».

Thibaud Oberli