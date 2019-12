Deux Suisses ont amélioré leurs statistiques personnelles lors des douze matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi.

A St.Paul, dans un festival offensif remporté par le Minnesota Wild du Saint-Gallois Kevin Fiala (6-5), Gaëtan Haas a inscrit son troisième but de la saison pour les Edmonton Oilers. Le joueur de centre seelandais, qui a patiné durant 13’32 et rendu une carte de +1, a dévié un lancer d’Adam Larsson et signé le 4-3.

A San Jose, les Sharks ont subi une sixième désillusion de rang contre des New York Rangers qui ont savouré un hat-trick d’Artemi Panarin (3-6). Timo Meier a été impliqué sur la deuxième réussite de la formation californienne dirigée pour la première fois par Bob Boughner. L’ailier saint-gallois a distillé la passe du 2-2 à l’ex-Genevois Logan Couture.

Tous les autres Suisses en uniforme ont été confrontés à la défaite. A Buffalo, où Jack Eichel a griffé la feuille des pointeurs dans une 15e partie consécutive, les défenseurs bernois Roman Josi et Yannick Weber n’ont pas pu influencer le destin des Nashville Predators, qui se sont inclinés 4-3.

A Sunrise, l’attaquant soleurois Denis Malgin a joué durant 11’36 avec les Florida Panthers, battus 1-3 par les New York Islanders.

À Pittsburgh, les Columbus Blue Jackets de l’arrière zurichois Dean Kukan ont accordé le seul but de la rencontre en infériorité numérique dans la prolongation (1-0).

L’ailier grison Nino Niederreiter a vécu une trame similaire à Vancouver avec les Carolina Hurricanes. Elias Pettersson, l’attaquant suédois des Canucks, a signé l’unique goal de la partie dans le temps supplémentaire.

Avec le défenseur zougois Luca Sbisa dans leur alignement, les Winnipeg Jets ont fait la grimace à Detroit (5-2), où les Red Wings ont mis fin à une séquence de douze revers amorcée le 12 novembre.