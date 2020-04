Gaëtan, jeudi vous avez prolongé d’un an votre contrat avec les Oilers d’Edmonton pour une valeur de 915’000 dollars. Est-ce à dire que vous n’aimez pas la facilité?

(Rires) Pourquoi dites-vous ça?

Parce que, en Suisse, vous n’auriez pas gagné moins d’argent une fois les taxes déduites, auriez joué plus de 20 minutes par match, auriez évolué en supériorité numérique, etc…

Certes, mais je suis un coriace, pas du genre à lâcher facilement. C’est vrai que, cette saison, je n’ai pas obtenu un gros temps de jeu avec les Oilers (ndlr: moyenne de 10 minutes). Mais j’ai quand même pris part à 58 matches, ce qui est un signe de confiance de la part de mon entraîneur. Et puis, surtout, je ne veux pas nourrir de regrets.

D’autant plus que vous avez découvert une nouvelle ligue, un autre style de jeu, des surfaces de jeu plus petites. Autant de nouvelles données demandent du temps à être assimilées, non?

Tout à fait. A ce stade, j’ai la conviction d’avoir franchi un palier et que je suis en mesure d’assumer davantage de responsabilités. D’ailleurs, avant de prolonger mon contrat, j’ai eu une bonne discussion avec mon entraîneur (ndlr: Dave Tippett). Il ne m’a rien promis, mais m’a fait comprendre qu’il avait confiance en mon potentiel. Je vais donc repartir pour une deuxième saison et, à son terme, verrai quelle orientation donner à la suite de ma carrière.

En octobre dernier, Edmonton vous avait envoyé en AHL, à Bakersfield. Aviez-vous eu peur que votre rêve NHL s’évapore?

Non, car les dirigeants m’avaient expliqué qu’ils opéraient ce choix pour que je me familiarise avec le système de jeu et l'environnement américain pendant quinze jours. Finalement, j’étais de retour en NHL après deux matches et ne suis plus redescendu.

A votre neuvième match dans la grande ligue, contre les Coyotes de l’Arizona, vous aviez signé votre premier but. Mais il avait été controversé, les images ne montrant pas clairement qui avait touché le puck en dernier. Un bon ou un mauvais souvenir?

Le premier but de @gats92 en NHL ???? https://t.co/mmwc30ODUN — Emmanuel Favre (@emfavre) November 5, 2019

Un excellent souvenir! Vous rendez-vous compte: le premier but en NHL! J’en rêvais depuis tellement longtemps… C’est sûr, si j’avais pu choisir, j’aurais préféré qu’il se concrétise au terme d’une action moins bizarre. Mais il restera à jamais dans ma mémoire.

D’ailleurs, avez-vous le puck?

Pas encore. On m’a dit qu’il était en travaux. Le club va le mettre sous cadre pour me le remettre plus tard.

Le 4 janvier, à Boston, vous aviez bénéficié d’une offrande d’un adversaire pour inscrire l’un des goals les plus faciles de votre carrière…

4e but de Gaëtan Haas, qui sait désormais que le Père Noël vit à Boston et se prénomme Jake https://t.co/kzgt6xhjMj — Emmanuel Favre (@emfavre) January 4, 2020

(Rires) Il faut savoir profiter de ce type de cadeaux. Et puis, un but, c’est un but.

Plusieurs joueurs suisses nous ont dit qu’ils avaient minimisé l’impact des voyages dans la gestion de leur énergie durant leur première saison. Avez-vous également été confronté à ce constat?

C’est sûr que les déplacements sont plus éreintants que dans le championnat suisse. Mais je m’y suis accommodé. J’ai davantage dû gérer mon énergie par rapport au rythme du calendrier. La NHL, c’est 82 matches en saison régulière, 82 matches durant lesquels il n’y pas le moindre relâchement. Je n’ai jamais été du genre à m’économiser sur la glace. Mais, là, cela serait juste impossible.

Les Oilers, c’est aussi deux «monstres», Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ils sont comment en vrai?

Bons, très bons, très très bons. Ils ont ce truc en plus qui s’appelle le talent. Bien sûr, ils ont des profils différents, mais une intelligence de jeu similaire. En les observant, en match et à l’entraînement, il y a des éléments de leur jeu dont j’essaie de m’inspirer.

Et humainement?

Ils sont très agréables à côtoyer, je peux facilement avoir des discussions avec eux dans le vestiaire. Parfois, cela me fait bizarre: je suis un rookie et ils ont cinq ans de moins que moi.

Edmonton avait été une dynastie dans les années 80 lorsque Wayne Gretzky avait mené le club à la conquête de cinq Coupes Stanley. Vous le sentez, ce poids de l’histoire?

Je le vois plus que je le sens. Devant le stade, il y a la statue de Gretzky; devant le vestiaire, les cinq Coupes. Mais cela ne me met pas plus de pression que ça.

Avant la suspension de la saison, vous pointiez à la quatrième place de la Conférence Ouest. La Coupe me semblait pas si loin...

Oui, tout se passait plutôt bien. Peut-être que les activités reprendront et que nous aurons nos chances d’aller nous battre pour le trophée. Sinon, on aura comme objectif de faire quelque chose de bien la saison prochaine.

Un retour au jeu pour finir la saison 2019-2020, vous êtes pour?

Je suis surtout pour la santé. S’il y a une possibilité de retour au jeu dans de bonnes conditions, j’irai avec un grand plaisir.

Vous êtes rentré en Suisse où vous avez subi une intervention chirurgicale à une main mercredi…

Oui, mais tout va bien. Si un retour au jeu était décrété, je serai prêt.

Propos recueillis par Emmanuel Favre