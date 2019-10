1 Premier point pour Haas

Aligné durant 12’18 au centre du quatrième trio des Oilers d’Edmonton, Gaëtan Haas s’est inscrit une première fois au pointage à l’occasion de son deuxième match dans la ligue professionnelle nord-américaine. A domicile, dans un duel «portes ouvertes» face aux Kings de Los Angeles (victoire 6-5), l’ancien joueur de Bienne et de Berne a contribué au 4-4 attribué au Suédois Joakim Nygard à la 46e minute.

Gaetan Haas centers one in to Joakim Nygard who tallies his #FirstNHLGoal to tie it up at 4!#LetsGoOilers pic.twitter.com/YDiaqznz0x — HD365 (@HockeyDaily365) October 6, 2019

L’international suisse a aussi - et surtout - conclu la rencontre sur un différentiel de +2, soit le meilleur de l’équipe albertaine. Et ça, c’est un gros, un tout gros point.

2 100e point pour Hischier

Les Devils du New Jersey connaissent un début de campagne guère conforme à leurs attentes. Après avoir été battus par les Jets de Winnipeg à domicile, les Diables n’ont fait peur à personne à Buffalo, où l’équipe entraînée par Ralph Krueger s’est imposée 7-2. On répète: oui, une équipe pilotée par le Général Ralph a bel et bien touché sept fois la cible. Deux Suisses ont griffé la glace avec le club de la banlieue new yorkaise: le défenseur zurichois Mirco Müller et Nico Hischier. Le joueur de centre valaisan, qui a remporté 66,7% de ses mises au jeu et conservé un différentiel neutre, a atteint le plateau des 100 points personnels alors qu’il disputait son 153e match de saison régulière.

Hischier ? Hall ? Palmieri ???? pic.twitter.com/au0Fv5kaVx — New Jersey Devils (@NJDevils) October 6, 2019

L’ex de Viège et de Berne a contribué au 2-1 réussi par Kyle Palmieri à la 21e minute. A cet instant de la partie, il s’agissait du goal de l’espoir.

3 Une crampe au cerveau coûteuse

#Habs 4 #Leafs 4: Jeff Petry marque sur un tir de punition. Une crampe au cerveau de Kasperi Kapanen qui a lancé son bâton brisé sur Petry quelques secondes plus tôt. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) October 6, 2019

Les mots utilisés par Jean-François Chaumont, du «Journal de Montréal», sont appropriés. Le match entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal (6-5 tab pour les Habs) s’est notamment joué suite à une ânerie de Kasperi Kapanen. A la 54e minute, alors que le club ontarien menait 4-3, l’attaquant des Leafs a jeté sa canne brisée dans les patins de Jeff Petry. Sanction: un tir de pénalité transformé par le défenseur du Canadien.

JEFF PETRY crée l'égalité 4-4... sur un tir de pénalité! ???? pic.twitter.com/rrY0XhKRfi — TVA Sports (@TVASports) October 6, 2019

La séquence a complété la remontée du Tricolore, qui était mené 4-1 à la 46e et qui a réussi trois buts en infériorité numérique durant la rencontre. Le but de la victoire a été signé par Paul Byron dans la séance des tirs aux buts.

Venir pour voir Brendan Gallagher frotter la tête de Cale Fleury en signe de porte-bonheur. Rester pour le tir de barrage vainqueur de Paul Byron.



Come to see Brendan Gallagher rubbing Cale Fleury's head for good luck. Stay to see Paul Byron's shootout winner.#GoHabsGo pic.twitter.com/w8u30TOdFD — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 6, 2019

4 Cauchemar pour Merzlikins

Elvis Merzlikins n’a pas connu les débuts escomptés dans la plus prestigieuse ligue du monde. Titularisé par John Tortorella devant le filet des Blue Jackets de Columbus, l’ancien portier de Lugano a accordé sept buts, dont cinq dans le tiers médian, aux Pingouins de Pittsburg (7-2).

Merzlikins’ water bottle is about the only thing on him that won’t open tonight. pic.twitter.com/VRT4DEIiOv — ToughCall ???????? (@ToughCallBlog) October 6, 2019

Sollicité à 40 reprises, le Letton à licence suisse a rendu une modeste carte de 82,5% d’arrêts. Mais n’a jamais envisagé de demander à être remplacer.

Elvis Merzlikins puts the @BlueJacketsNHL defeat on himself: "You have to learn to get back on your feet and get your head up." #CBJ pic.twitter.com/SChRXuj4ym — FOX Sports Columbus (@FOXSportsCbus) October 6, 2019

5 Crosby jette les gants

Fait rare: dans la même partie, Sidney Crosby, le joueur étoile des Pens (qui ont perdu Evgeny Malkin sur blessure) et de la ligue, a jeté les gants.

Sidney Crosby drops the gloves to chuck some knucks with Pierre-Luc Dubois!#LetsGoPens #CBJ pic.twitter.com/lkwSxJkSD5 — HD365 (@HockeyDaily365) October 6, 2019

En face de lui, il y avait le Québécois Pierre-Luc Dubois. Il s’agissait du premier combat livré par Sid the Kid depuis 2015.