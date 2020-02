Un seul Suisse a patiné en NHL dans la nuit de mercredi à jeudi alors que trois matches figuraient au calendrier: Gaëtan Haas.

A Las Vegas, le joueur de centre seelandais (10’12 de temps de jeu) a été confronté à la défaite avec les Edmonton Oilers (3-0). Les buts des Golden Knights ont été réalisés par Max Pacioretty, qui a atteint pour la sixième fois de sa carrière le plateau des 30 goals. Par Nick Cousins, qui disputait sa première partie dans l’uniforme du club du Nevada depuis que le Canadien de Montréal l’avait échangé, lundi dernier.

