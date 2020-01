«Quand quelqu’un remplace un entraîneur comme Kari Jalonen, on ne peut pas dire que c’est un meilleur coach qui prend sa place. C’est juste un entraîneur différent.» Hans Kossmann (57 ans) n’a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, mercredi après-midi dans l’enchaînement de son premier entraînement à la tête du CP Berne quelques heures après être sorti de l’avion en provenance de Vancouver.

«Berne a eu beaucoup de succès avec Jalonen, mais sans doute que l’équipe a besoin de voir autre chose et d’adopter un autre rythme. J’ai connu cela avec Fribourg par le passé. Nous avions eu beaucoup de succès, nous étions allés jusqu’en finale, et puis tout à coup cela n’a plus fonctionné. Il est toujours difficile de continuer à être meilleur lorsque l’on est tout en haut. Berne est une bonne équipe, avec de très bons joueurs.» A voir si un autre discours et une autre tête sur le banc suffira à provoquer un déclic.

Comme en 2018 avec le ZSC?

Kossmann avait déjà réalisé un coup en 2018, lorsqu’il avait guidé Zurich jusqu’au titre quelques semaines après être arrivé au Hallenstadion. La situation est similaire à Berne, sauf qu’il bénéficiera de beaucoup moins de temps qu’à Zurich pour mettre les choses en place et imprimer son style, et qu’il repartira aussi depuis beaucoup plus bas: les Bernois ne sont que 9es du classement et il ne leur reste plus que dix matches en saison régulière pour repasser au-dessus de la barre.

Le premier match de l’ère Kossmann au CP aura lieu vendredi à Ambri. Le lendemain, les Ours accueilleront Langnau. «On verra comment cela se passe ce weekend et on tirera les premiers enseignements. Je ne vais en tout cas pas tout chambouler dans notre alignement», a dit Kossmann, qui avait remporté le titre en 2010 avec Berne en qualité d’assistant de Larry Huras. «C’est un peu comme revenir à la maison», a souri le Canado-Suisse.

Cyrill Pasche, Berne