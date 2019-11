Auteur d’un hat-trick dans la victoire des Edmonton Oilers contre les Anaheim Ducks dans la nuit de dimanche à lundi (6-2), Connor McDavid a atteint le plateau des 400 points personnels à l’occasion de son 306e match de saison régulière en NHL.

Dans l’histoire plus que centenaire de la ligue professionnelle nord-américaine, seuls douze joueurs avaient eu besoin de moins de parties que le joueur de centre canadien de 22 ans pour atteindre ce plateau. En tête de liste, on retrouve les légendaires Wayne Gretzky (197 matches) et Mario Lemieux (240).

Connor McDavid became the 13th player in NHL history to require 306 or fewer games to record his 400th career point. #NHLStats pic.twitter.com/R1ju146cpv — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 11, 2019

Connor McDavid présente désormais une fiche de 402 points, dont 139 buts. Dans cette partie, l’ex-attaquant de Bienne et de Berne Gaëtan Haas a patiné durant 9’52'' sans inscrire son nom sur la feuille de pointage.

Les trois Suisses en uniforme à la Rogers Arena de Vancouver pour le duel entre les Canucks et les Devils (1-2) sont également restés muets. Contraint d’assumer un rôle marginal depuis son rappel par la franchise de l’Ouest canadien, l’ailier bernois Sven Bärtschi n’a joué que pendant 10’13''. Le joueur de centre valaisan Nico Hischier (15’43'', 62,5% de mises au jeu remportées, différentiel de +1) et le défenseur zurichois Mirco Müller (14’23'') ont davantage animé le collectif des Devils.

Les deux autres Suisses en uniforme ont savouré une victoire. L’attaquant soleurois des Florida Panthers Denis Malgin (15’08'') s’est imposé au Madison Square Garden contre les New York Rangers (5-6 tab). A domicile, le défenseur zougois des Winnipeg Jets Luca Sbisa (15’34'') a battu Dallas dans la prolongation (3-2). Après la rencontre, Jim Montgomery a pointé un doigt en direction de ses deux attaquants vedettes, Jamie Benn et Tyler Seguin. «Il est important de voir ton premier centre et ton premier ailier gauche se lever, a déclaré l’entraîneur montréalais des Stars. Je ne peux pas marquer pour eux. C’est à eux de décider s’ils veulent faire la différence.»

Stars' Montgomery 'very disappointed' in lack of scoring from top players https://t.co/LnbMr6QPBp pic.twitter.com/iydrJdqDh9 — theScore NHL (@theScoreNHL) November 11, 2019

Surprise à Chicago où les Blackhawks ont battu les Maple Leafs grâce notamment à un doublé de l’ex-Biennois Patrick Kane et à une solide performance du gardien Robin Lehner qui a fait face à 57 tirs. Toronto devra par ailleurs se passer des services de son attaquant étoile Mitch Marner, touché à une cheville, pendant au moins quatre semaines.

Surprise aussi au TD Garden de Boston où les Philadelphia Flyers se sont imposés aux tirs aux buts face aux Bruins (2-3). Au cours du match, Brad Marchand ne s’est pas distingué que pour de bonnes raisons.

Exchange between Ivan Provorov and Brad Marchand. #PHIvsBOS pic.twitter.com/rYMSSlFcAQ — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 11, 2019

L’attaquant ontarien des BB a assené un coup de canne pas joli joli à la tête d’Ivan Provorov, le défenseur russe des Flyers.