Lorsque l’on demande à Jonathan Hazen (29 ans) quels sont ses objectifs de carrière, le Québécois répond du tac au tac: «J’aimerais jouer au niveau supérieur, en National League. Idem pour Philip-Michaël Devos. C’est notre objectif, c’est l’objectif de tout hockeyeur professionnel : jouer au plus haut niveau possible.» Hazen tient tout de même à préciser : «Nous sommes parfaitement heureux ici à Porrentruy, mais si une opportunité se présente, nous la saisirons.»

Arrivé au HCA en 2015 en même temps que Devos, Hazen espère qu’une offre de contrat lui parviendra prochainement. «Mon agent gère tout cela, dit-il. On verra bien… Tout ce que Phil et moi pouvons faire, c’est de continuer à être performants en championnat.» Et en Coupe, où il leur reste encore un match, la finale du 2 février contre Davos, pour ajouter une ligne de plus à leur légende après avoir successivement dynamité Lausanne, Zurich et Bienne aux tours précédents.

Clause de sortie

Les deux hommes sont encore sous contrat au HCA pour une saison mais disposent tous deux d’une clause de sortie pour la National League. Pour l’instant, les deux meilleurs compteurs de Swiss League n’ont suscité qu’un intérêt poli des clubs de l’élite. Un entraîneur de la deuxième catégorie de jeu nous dit : «Les clubs de National League manquent de courage, c’est tout…»

Peur de se tromper, peur que ces deux joueurs, qui font la pluie et le beau temps en Ajoie depuis cinq saisons, ne soient plus aussi performants dans une ligue plus relevée. Peur aussi qu’un rythme de jeu plus élevé et des adversaires plus robustes physiquement les empêchent de s’exprimer au niveau supérieur. Le coup de patin de Devos, notamment, laisse les clubs songeurs. Le playmaker du HCA, «qui a des yeux tout autour de la tête», dixit Sheehan, pourrait-il tirer son épingle du jeu face à des défenses plus rapides et robustes?

Un agent de joueurs nous avait toutefois dit: «Je ne pense pas qu’ils recevront de propositions de contrat de la part d’un club de National League, ou alors en tant que cinquième étranger. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce dont ils ont envie. Ici au HCA, ils passent la moitié du match sur la glace et s’éclatent soir après soir. Ont-ils vraiment envie, à leur âge, d’un rôle beaucoup moins en vue?» Mais c'était avant leur dernier exploit en date face au HC Bienne en demi-finale de la Coupe. La perception a-t-elle changé depuis?

Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne, a confié au Journal du Jura que les deux Québécois «ont tout pour être d'excellents joueurs de National League, mais il faut que quelqu'un veuille bien leur donner une chance». Bienne par exemple, qui cette saison est déjà sorti des sentiers battus en engageant un attaquant autrichien, Peter Schneider? Rien n'est moins sûr.

La rumeur emmentaloise

En Ajoie, la rumeur est persistante: c’est fait, les deux Québécois se sont engagés avec Langnau… Gary Sheehan, leur coach, dément: «Non, non. Enfin, cela m’étonnerait beaucoup. Ils mériteraient largement une chance en National League, c’est en tout cas ce que je leur souhaite, mais je ne sais pas si un club osera prendre le risque…»

Devos/Hazen en «duo pack» uniquement? Jonathan Hazen sourit: «Oui, ce serait sans doute une bonne chose. On se connait si bien et nous sommes si complémentaires. Je pense que cela permettrait de stabiliser une équipe et apporterait aussi quelques garanties…»

Les deux joueurs sont prêts à partir si l’occasion se présente enfin. Le public du Voyeboeuf, de son côté, se prépare déjà à faire le deuil de son duo magique. Reste désormais à voir si une équipe de National League aura le courage de sortir des sentiers battus en misant sur un duo qui n’a plus rien à prouver à l’échelon inférieur. Mardi lors de la victoire 4-2 contre les Ticino Rockets, les deux Québécois ont inscrit 4 points chacun. Plus ou moins le tarif habituel pour ces deux attaquants.