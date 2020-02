Battu deux jours plus tôt aux Mélèzes, le HCA a repris la main dans cette série à la faveur d’un deuxième succès obtenu à domicile.

Après une première période intense, équilibrée et vierge du but, les Jurassiens ont profité d’une situation spéciale pour prendre les devants à l’entame du tiers intermédiaire. A 4 contre 3, Phil-Michael Devos est parvenu à tromper le gardien Matteo Ritz depuis un angle mort.

Les Chaux-de-Fonniers ont trouvé l’égalisation une minute après par Samuel Grezet qui a bénéficié d’un moment de flottement de la quatrième ligne locale pour ramener sa formation à la hauteur du HCA. Moins opportunistes qu’à leur habitude, contrariés par un bloc défensif adverse parfaitement regroupé devant Ritz, les joueurs de Gary Sheehan ont exploité une nouvelle punition neuchâteloise à la mi-match. La reprise de Stefan Mäder n’a alors laissé aucune chance au dernier rempart visiteur.

Trois grosses occasions pour Schmutz

Le HCC a ensuite connu une période de flottement, offrant à Reto Schmutz trois opportunités franches, entre la 38e et la 41e minute, d’augmenter l’avantage des siens. Sans succès. C’est finalement de la canne de Julien Privet qu’est venue la troisième réussite locale. Le centre du 3e trio offensif a tiré profit d’une merveille de diagonale adressée par Ueli Huber et ainsi donné de l’air à un collectif ajoulot qui a souffert face à la pression adverse, devenue plus forte lors de l’ultime tiers.

Ajoie a néanmoins tenu bon, malgré la réduction du score d’Arnaud Jacquet dans la dernière minute alors que son équipe patinait, une fois de plus, avec un homme de moins. 8 secondes de frayeur, le temps pour Nicolas Thibaudeau de sceller l’issue de ce duel longtemps indécis.

Julien Boegli, Porrentruy

Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-2 (0-0 2-1 2-1)

Voyeboeuf. 2500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres : MM. Eichmann, Weber, Huguet et Gurtner.

Buts: 24e Devos (Hauert, Hazen/ 4 c 3) 1-0, 26e Grezet (Bogdanoff) 1-1, 31e Mäder (Schmutz, Ryser) 2-1, 43e Privet (Huber, Dotti) 3-1, 60e (59’06) Jacquet (Carbis, 4 contre 5!) 3-2, 60e (59’14) Thibaudeau (5 contre 4) 4-2.

Ajoie: Wolf; Ryser, Hauert; Birbaum, Pilet; Casserini, Dotti; Gfeller, Prysi; Hazen, Devos, Schmutz; Thibaudeau, Frossard, Joggi; Huber, Privet, Staiger; Macquat, Mäder, Arnold. Entraîneur: Sheehan.

La Chaux-de-Fonds: Ritz; Zubler, Jacquet; Iglesias, Kühni; Fontana, Barbero; Ahlström, Hofmann; Cameron, Coffmann, Carbis; Grezet, Tanner, Bogdanoff; Holdener, Miéville, Augsburger; Bouchareb, Wetzel, Dubois. Entraîneur: Burkhalter.

Notes: Ajoie sans Muller ni Pouilly (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Bays, Hasani, Voirol, Wollgast (blessés) ni Schmidt (surnuméraire). Blessé suite à un choc, Pilet quitte la glace et ne réapparaît plus (23e). Blessé à son tour, Sandro Gurtner, l’un des deux juges de ligne, quitte la glace (37e) et revient lors du 3e tiers. Temps mort demandé par Ajoie (57e).

Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.