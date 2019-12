Une qualification miraculeuse après avoir dynamité trois défenses de National League : celle de Lausanne en huitièmes de finale, de Zurich en quarts, puis de Bienne en demi-finale. Des exploits à répétition sur la glace fétiche du Voyeboeuf, une patinoire qui suffit souvent à gommer la différence entre la National et la Swiss Leagues.

Après la liesse d’une qualification historique pour la grande finale du 2 février, le contre-coup: le HC Ajoie, qui bénéficie de «l’avantage» de la glace en tant que pensionnaire de Swiss League, ne pourra pas jouer l’un des matches les plus importants de son histoire sur sa patinoire. Les infrastructures, notamment en termes de capacité d’accueil, de contingent de places pour les VIP et de sécurité, ne répondent pas – ou plus - aux exigences imposées par la Ligue suisse à ce stade de la compétition. La patinoire du Voyeboeuf, en rénovation, a ainsi vu sa capacité réduite à 2500 places seulement. «Une année plus tard, nous aurions eu une patinoire toute neuve de 4500 places», peste Gary Sheehan, coach des héros ajoulots. Les exploits sportifs ne se planifient pas…

Reste que depuis dimanche, les dirigeants jurassiens sont à la recherche d’une solution pour le 2 février. Ce qui n’aurait dû être qu’une formalité s’est finalement avéré être une quête beaucoup plus compliquée que prévu.

Bienne et Fribourg, les destinations privilégiées par les Ajoulots dans un premier temps, ne peuvent (Fribourg) ou ne veulent pas (Bienne) prendre en charge l’organisation de l’événement, d’autant plus que ces deux clubs sont engagés en championnat la veille et que la préparation de la glace, avec l’installation des publicités dédiées, nécessite 48 heures de travail. Les Jurassiens se sont ensuite tournés vers Bâle, à une heure de route de Porrentruy, qui dispose d’une patinoire moderne de plus de 6000 places. Mais en raison d’un match à risques en football entre le FC Bâle et le FC Saint-Gall le même jour, cette piste a également été écartée. A Langnau, un club vers lequel les dirigeants du HCA se sont aussi tournés, la pose des publicités sur la glace tout juste 48 heures après un match de championnat des Tigers le vendredi soir, a été jugée comme étant une entreprise un peu trop risquée au niveau du timing.

Sheehan : à Davos? Pourquoi pas…

Reste désormais deux alternatives: Lausanne, qui a proposé au HCA de prendre en charge l’événement à la Vaudoise aréna moyennant un arrangement financier relativement complexe à déterminer. Ou alors Davos, une solution sportivement désavantageuse mais très alléchante sur le plan économique. Pour obtenir le droit de disputer cette finale à la maison, le HC Davos serait prêt à se montrer extrêmement généreux avec le club jurassien. Si une solution convenable sur le plan financier ne pouvait pas être trouvée avec la Vaudoise aréna, le HCA sera-t-il en quelque sorte prêt à sacrifier ses chances de victoire et une partie de son âme en acceptant la solution grisonne?

«Pourquoi pas, après tout, répond Gary Sheehan. Nous jouons en championnat à Thurgovie le vendredi. Si Davos nous héberge deux nuits, nous pourrions préparer ce match sur place et nous habituer à l’altitude. Je ne suis pas convaincu que nos chances de gagner seraient moins grandes. Davos est, me semble-t-il, une équipe plus performante à l’extérieur que chez elle, et en plus, les Grisons seraient sous pression en jouant la finale à la maison.»