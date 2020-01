Peut-on égarer autant de matches à la suite – huit, série en cours – et ne pas sombrer dans une profonde dépression sportive pour autant? La réponse est oui, apparemment. C’est en tout cas de cette façon que le HC Bienne traverse son incroyable série négative de défaites. «C’est une crise au niveau des résultats, mais ce n’est pas une crise entre les joueurs et l’entraîneur. Il ne s’agit pas non plus des symptômes typiques d’une équipe qui irait vraiment très mal», a souligné le directeur sportif Martin Steinegger, un homme qui a d’ailleurs passé son après-midi à s’entretenir avec Daniel Giger, l’agent du gardien du HC Davos Joren van Pottelberghe, dont la signature du contrat en vue de la saison prochaine est à bout touchant.

Tout là-haut entre les loges VIP et la tribune de presse, l’architecte du HCB n’a pas pour autant manqué une miette de la prestation de son équipe. Et celle-ci a une fois de plus été très correcte, si l’on fait abstraction du résultat final. Antti Törmänen reste donc l’homme de la situation sur le banc du HCB, même si les matches se suivent et se ressemblent. Les Biennois menaient 3-2 à l’entame de la troisième période, ils ont fini par s’incliner 4-3 avec un but tombé cette fois-ci à… trois secondes de la fin du temps additionnel. Un scénario entrevu tant de fois depuis le 1er décembre, anniversaire de la dernière victoire du HCB en championnat (3-2 contre Rapperswil à domicile).

Le HC Bienne est peut-être l’équipe qui, dans l’histoire des interminables séries négatives, joue le mieux (ou en tout cas le «moins mal») sans pour autant trouver le moyen de gagner enfin un match. S’il faut trouver du positif dans toute cette histoire, c’est bien là qu’il se trouve: le HC Bienne continue de perdre, mais l’équipe ne se désolidarise pas et ne perd pas pour autant le moral.

Reste désormais à savoir à partir de combien de revers le HCB – sorte d’anti FC Sion en termes de gestion des entraîneurs - aura définitivement atteint le seuil critique qui obligerait Martin Steinegger à prendre des décisions radicales. Dix, onze, douze défaites? Davantage? «Tant que l’équipe joue bien et que le vestiaire reste solidaire, nous serons patients», a dit l’ancien international.

Et si Steinegger se rapprochait de l’équipe?

En cas d’urgence absolue, le directeur sportif serait-il prêt à se rapprocher de l’équipe en retournant sur le banc, comme il l’avait fait avec succès fin 2017, juste avant la nomination d’Antti Törmänen. Serait-il tenté par l’idée d’épauler cette fois-ci le coach finlandais afin de redonner une nouvelle dynamique à un groupe qui n’attend finalement qu’un tout petit déclic? «Non, non, je ne retournerai pas sur le banc», a-t-il soufflé dans les couloirs du Eisstadion de Davos, là où il avait d’ailleurs dirigé son dernier match en tant que coach intérimaire il y a un peu plus de deux ans (cinq victoires en six matches entre novembre et début décembre 2017).

Martin Steinegger devrait tout de même y réfléchir à deux fois: car épauler un coach temporairement, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un entraîneur qui a eu beaucoup de succès jusqu’ici (deux demi-finales de rang), vaut sans doute mieux que de finir tôt ou tard par le sacrifier sur l’autel des résultats et sous la pression populaire.

Cyrill Pasche, Davos

