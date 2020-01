Sur la longueur d’un championnat, tout est censé s’équilibrer. C’est la loi de la moyenne, comme disent certains. Le HC Bienne semble en plein dedans. Il a souvent surperformé, défensivement comme offensivement. Gagné des matches qu’il ne devait pas forcément gagner d’un point de vue statistique. Il est désormais en sous-régime, et perd des rencontres qu’il a pourtant dominées. Celle de vendredi soir face au Lausanne HC (5-4 tab) en fut une nouvelle, bouclée avec un net avantage au rayon tirs cadrés (30-19). A l’image du revers du 21 décembre contre Langnau (35 shoots sur la cage à 18).

Voilà les Seelandais sur une série de sept défaites en championnat. En train de se demander comment ils ont laissé filer un avantage de deux buts (2-0 après 20 minutes) et autant de momentums en leur faveur. Ou pourquoi ils sont jusqu’ici destinés à être une anomalie statistique. Les hommes d’Antti Törmänen avaient du succès en étant en moyenne à la fois l’équipe dans la Ligue qui concède le plus d’occasions à 5 contre 5 et celle qui en génère le moins. Vendredi, cela a été tout le contraire.

Lire notre compte-rendu de la rencontre.

Dans le creux de la vague

Des pistes d’explication existent toutefois. Le plus grand nombre d’erreurs fatales en est une. D’autant que derrière, l’ange-gardien n’est plus aussi souverain. 87,44%: c’est le pourcentage d’arrêts qu’affiche la paire Jonas Hiller - Elien Paupe (deux départs, dont un vendredi) sur les sept défaites que vient d’enregistrer le HC Bienne. Une chose est certaine: le souci se situe davantage à égalité numérique. Pour preuve, les 22 buts qu’il a encaissés durant cette série hors situations spéciales.

Et puis, à force, il y a la confiance. Et la conviction, la détermination qui en résulte. Celle qui peut faire basculer un match au cours d’une séance de tirs aux buts, par exemple. Celle qui a permis au LHC de continuer à surfer sur la vague du succès (quatre de suite) pendant que Bienne, lui, restait coincé dans le creux de la vague.

Jérôme Reynard, Bienne

Bienne - Lausanne 4-5 tab (2-0 2-3 0-1 0-0)

Tissot Arena, 6102 spectateurs.

Arbitres: MM.Mollard, Sternat (Aut); Kovacs, Seewald.

Buts: 8e Künzle (Salmela, Brunner/5c4) 1-0, 19e Fuchs (Rajala) 2-0, 26e Almond 2-1, 28e Jooris (Bertschy) 2-2, 30e Künzle (Brunner, Cunti) 3-2, 30e Bertschy (Jeffrey, Almond) 3-3, 33e Künzle (Ullström/5c4) 4-3, 42e Lindbohm (Vermin) 4-4.

Tirs aux buts: Schneider -, Herren 0-1, Rathgeb -, Bertschy 0-2, Künzle 1-2, Moy -, Rajala -, Almond -, Brunner -.

Bienne: Paupe; Salmela, Fey; Rathgeb, Forster; Kreis, Moser; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Riat, Gustafsson, Schneider; Tschantré, Neuenschwander, Tanner; Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Lausanne: Boltshauser (33e Stephan); Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Roberts, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Bienne sans Lüthi, Ulmer, Hügli ni Pouliot (blessés). Lausanne sans Antonietti (blessé), Traber (suspendu) ni Junland (healthy scratch). Tirs sur le poteau: 14e Rajala, 20e Moy. 22e le but de Vermin est refusé en raison d’une faute d’Emmerton sur le gardien.

Pénalités: 3x2’ contre Bienne; 3x2’ + 1x10’ (32e Oejdemark) contre Lausanne.